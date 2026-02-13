Goldman Sachs: Παραιτήθηκε η διευθύντρια νομικών υπηρεσιών λόγω των σχέσεών της με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σε μια αιφνίδια παραίτηση προχώρησε η Κάθριν Ρούμλερ, διευθύντρια νομικών υπηρεσιών του τραπεζικού κολοσσού Goldman Sachs, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που αποκαλύπτουν τη στενή φιλική και επαγγελματική της σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα αποκαλυπτικά email και ο «θείος Τζέφρι»

Παρά τις αρχικές προσπάθειες της Ρούμλερ να πάρει αποστάσεις από τον χρηματιστή, αποκαλώντας τον μάλιστα «τέρας», τα νέα στοιχεία της έρευνας παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα:

Στενή επικοινωνία: Η Ρούμλερ φέρεται να αντάλλαξε δεκάδες email με τον Έπσταϊν, αποκαλώντας τον χαρακτηριστικά «θείο Τζέφρι» και δηλώνοντας πως τον «λατρεύει».



Πανάκριβα δώρα: Σύμφωνα με τα έγγραφα, η νομική σύμβουλος δέχθηκε από τον Έπσταϊν δώρα μεγάλης αξίας, όπως πολυτελείς τσάντες και ένα γούνινο παλτό, για τα οποία τον ευχαριστούσε θερμά το 2018.



Νομικές συμβουλές: Η σχέση τους δεν ήταν μόνο κοινωνική, καθώς η Ρούμλερ τον συμβούλευε για το πώς να διαχειριστεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τη δράση του, ακόμη και πολύ μετά την καταδίκη του το 2008.

Η κλήση της 6ης Ιουλίου 2019

Ένα από τα πλέον επιβαρυντικά στοιχεία είναι ότι η Κάθριν Ρούμλερ ήταν ένα από τα τρία πρόσωπα στα οποία τηλεφώνησε ο Έπσταϊν αμέσως μετά τη σύλληψή του στις 6 Ιουλίου 2019. Σημειώματα του FBI αναφέρουν πως εκείνη την ημέρα ο χρηματιστής ήταν σε κατάσταση πανικού, αναγνωρίζοντας πως η κατάσταση ήταν «πολύ κακή» λόγω των κατηγοριών για παιδική πορνεία.

Το προφίλ της Κάθριν Ρούμλερ

Η παραίτηση προκαλεί αίσθηση καθώς η Ρούμλερ διέθετε ένα βαρύ βιογραφικό:

Λευκός Οίκος: Υπηρέτησε ως νομική σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα από το 2011 έως το 2014.

Goldman Sachs: Εντάχθηκε στο δυναμικό της τράπεζας το 2020, με τη διοίκηση να της παρέχει πλήρη στήριξη μέχρι την αποκάλυψη των τελευταίων εγγράφων.

Στην ανακοίνωσή της, η Ρούμλερ ανέφερε πως αποχωρεί στις 30 Ιουνίου προκειμένου να μη βλάψει τη φήμη της τράπεζας η δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπό της. Ο CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, έκανε δεκτή την παραίτηση, ευχαριστώντας την για τις υπηρεσίες της.

