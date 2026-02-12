Οι νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, που δημοσιοποιήθηκαν με την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ στις αρχές του 2026, έχουν προκαλέσει μια πρωτοφανή πολιτική κάθαρση, κυρίως στην Ευρώπη. Εκατομμύρια σελίδες εγγράφων φωτίζουν ένα σκοτεινό δίκτυο διασυνδέσεων που εκτείνεται από την υψηλή διπλωματία μέχρι τα κέντρα λήψης αποφάσεων των Βρυξελλών και της Ασίας.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες εξελίξεις ανά χώρα, χωρίς τη χρήση πινάκων:

Γαλλία: Η πτώση του Ζακ Λανγκ

Ο εμβληματικός πρώην υπουργός Πολιτισμού, Ζακ Λανγκ, αναγκάστηκε σε παραίτηση από το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου. Το όνομά του εμφανίζεται σχεδόν 700 φορές στα αρχεία, με την Οικονομική Εισαγγελία να ερευνά υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος. Στο στόχαστρο βρίσκεται και η κόρη του, Καρολίν, η οποία φέρεται ως δικαιούχος κληρονομιάς 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Έπσταϊν, ενώ η ίδια παραδέχθηκε τη συμμετοχή της σε offshore εταιρεία, κάνοντας λόγο για «αφέλεια».

Νορβηγία: Διπλωματικό θρίλερ και βασιλική κρίση

Η πρέσβειρα Μόνα Γιουλ, κεντρικό πρόσωπο των συμφωνιών του Όσλο, παραιτήθηκε εν μέσω ερευνών για «βαριά διαφθορά». Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε κληροδοτήσει 10 εκατομμύρια δολάρια στα παιδιά της, ενώ ο σύζυγός της, Τέργε Ροντ-Λάρσεν, φέρεται να είχε λάβει δάνεια και οικονομικές διευκολύνσεις. Παράλληλα, η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ ζήτησε δημόσια συγνώμη για τις επαφές της με τον Έπσταϊν, οι οποίες συνεχίστηκαν ακόμα και μετά την πρώτη του καταδίκη το 2008.

Σλοβακία: Το «ανδρικό εγώ» του Μίροσλαβ Λάιτσακ

Ο Μίροσλαβ Λάιτσακ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παραιτήθηκε μετά τη διαρροή μηνυμάτων όπου αστειευόταν με τον Έπσταϊν για «υπέροχα κορίτσια» στο Κίεβο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα μηνύματα ήταν απλώς εκδήλωση «ανόητου ανδρικού εγώ» και ότι η παραίτησή του έγινε για να προστατεύσει την κυβέρνηση του Ρόμπερτ Φίτσο από το πολιτικό κόστος.

Βρετανία: Πιέσεις στην κυβέρνηση Στάρμερ

Ο Πίτερ Μάντελσον, στενός σύμβουλος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική έρευνα. Τα αρχεία υποδηλώνουν ότι ο Μάντελσον ενδέχεται να μοιράστηκε με τον Έπσταϊν ευαίσθητες πληροφορίες για τις αγορές πριν από 15 χρόνια. Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς στο Εργατικό Κόμμα, με πολλούς να ζητούν την πλήρη απομάκρυνσή του.

Ισραήλ και Ινδία: Πολιτική εκμετάλλευση

Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τα αρχεία για να επιτεθεί στον Εχούντ Μπάρακ, υποστηρίζοντας ότι οι στενές σχέσεις του με τον Έπσταϊν υπονόμευαν την εθνική ασφάλεια.

Ινδία: Η αντιπολίτευση πιέζει τον Ναρέντρα Μόντι να εξηγήσει αναφορές σε emails όπου ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι είχε επιρροή κατά τη διάρκεια της ιστορικής επίσκεψης του Ινδού πρωθυπουργού στο Ισραήλ το 2017.

Σημείωση: Παρόλο που τα αρχεία περιλαμβάνουν ονόματα όπως του Μπιλ Γκέιτς (με ισχυρές διαψεύσεις από την πλευρά του) και αναφορές στον Μπιλ Κλίντον ή τον Ντόναλντ Τραμπ, οι περισσότερες παραιτήσεις και δικαστικές διώξεις επικεντρώνονται προς το παρόν στην Ευρώπη.

