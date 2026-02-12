Φρίκη: Δύο βρέφη νεκρά σε καταψύκτη – Συνελήφθη η μητέρα 9 παιδιών

Μια ανατριχιαστική υπόθεση βρεφοκτονίας αποκαλύφθηκε στη βορειοανατολική Γαλλία, στην περιοχή Haute-Saône, η οποία έχει συγκλονίσει τη χώρα. Ένας πατέρας ανακάλυψε τη σορό ενός νεογέννητου στον καταψύκτη του σπιτιού του, οδηγώντας στην αποκάλυψη μιας ακόμα μεγαλύτερης τραγωδίας.

Το χρονικό της μακάβριας ανακάλυψης

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026, στο χωριό Aillevillers-et-Lyaumont:

Η πρώτη σορός: Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, εντόπισε ένα νεκρό βρέφος μέσα στον καταψύκτη της κατοικίας του και κάλεσε έντρομος την αστυνομία.

Η δεύτερη σορός: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο και ερεύνησαν τον χώρο, εντόπισαν και δεύτερο νεκρό μωρό στον ίδιο καταψύκτη.

Η κινητοποίηση: Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ερευνητικής μονάδας της Besançon και ειδικοί τεχνικοί εγκληματολογικών ερευνών για τη συλλογή στοιχείων.

Η σύλληψη της μητέρας

Η σύντροφος του άνδρα, η οποία είχε εγκαταλείψει το σπίτι χωρίς καμία εξήγηση αμέσως μετά την ανακάλυψη, θεωρήθηκε αμέσως η κύρια ύποπτη.

Ο εντοπισμός: Η γυναίκα, επίσης περίπου 50 ετών, εντοπίστηκε και συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο προάστιο Boulogne-Billancourt του Παρισιού.

Το προφίλ: Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών ΜΜΕ (BFMTV, AFP), η γυναίκα είναι μητέρα εννέα παιδιών από δύο διαφορετικούς γάμους, ενώ ένας από τους γιους της διαμένει στην περιοχή όπου συνελήφθη.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι γαλλικές αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου των δύο βρεφών, καθώς και το πότε ακριβώς τοποθετήθηκαν στον καταψύκτη. Αναμένονται οι νεκροτομές που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου και θα επιβεβαιώσουν τη συγγένεια με τη συλληφθείσα.

