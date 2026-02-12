«Αγώνας ενάντια στον χρόνο» για 2χρονο αγόρι μετά από αδιανόητο ιατρικό λάθος

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση ενός πρωτοφανούς ιατρικού σφάλματος, που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός νηπίου μόλις δύο ετών. Ένα λάθος στη διαδικασία συντήρησης του μοσχεύματος οδήγησε σε μια μεταμόσχευση που εξελίσσεται σε τραγωδία.

Το χρονικό του σφάλματος

Η καρδιά που προοριζόταν για το 2χρονο αγόρι μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο στη Νάπολη. Ωστόσο, αντί για τον ενδεδειγμένο πάγο, χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος για τη συντήρησή του. Η ακραία χαμηλή θερμοκρασία του ξηρού πάγου προκάλεσε εκτεταμένες αλλοιώσεις και κατέστρεψε μεγάλο μέρος του οργάνου.

Παρά τη φθορά, η χειρουργική ομάδα στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης προχώρησε κανονικά στην επέμβαση.

Κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού

Το αγοράκι βρίσκεται πλέον σε φαρμακολογικό κώμα, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται ώρα με την ώρα.

Οργανικές βλάβες: Πέρα από το πρόβλημα με την καρδιά, το παιδί παρουσιάζει πλέον σοβαρές επιπλοκές και στο ήπαρ λόγω της βαθιάς καταστολής.



Πέρα από το πρόβλημα με την καρδιά, το παιδί παρουσιάζει πλέον σοβαρές επιπλοκές και στο ήπαρ λόγω της βαθιάς καταστολής. Έκκληση για μόσχευμα: Η μητέρα του απευθύνει δραματικές εκκλήσεις για την άμεση εξεύρεση νέου μοσχεύματος, καθώς αυτή είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

Έρευνες και κυρώσεις

Το περιστατικό έχει θέσει στο μικροσκόπιο τις διαδικασίες του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων της Ιταλίας.

Εισαγγελική παρέμβαση: Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο διαφορετικές έρευνες για να διαπιστωθεί πώς έγινε το λάθος με τον ξηρό πάγο και, κυρίως, γιατί η χειρουργική ομάδα επέλεξε να τοποθετήσει ένα εμφανώς κατεστραμμένο όργανο.



Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο διαφορετικές έρευνες για να διαπιστωθεί πώς έγινε το λάθος με τον ξηρό πάγο και, κυρίως, γιατί η χειρουργική ομάδα επέλεξε να τοποθετήσει ένα εμφανώς κατεστραμμένο όργανο. Διαθεσιμότητα γιατρών: Δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι έχουν ήδη παυθεί από τα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Διαβάστε ακόμα: Παγκόσμιο κύκλωμα απάτης: Θησαυρίζουν με βίντεο καρκινοπαθών παιδιών – Η «Άννα» και η απάτη που έφτασε στην Ελλάδα