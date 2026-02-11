Το «τέρας» με το αγγελικό πρόσωπο: Ισόβια στην κρεοπώλη που τεμάχισε τη σύντροφό της και την έθαψε στον κήπο

Μια ανατριχιαστική υπόθεση δολοφονίας που παρέμενε στο σκοτάδι για 15 ολόκληρα χρόνια ήρθε στο φως στο Ντέρμπι της Αγγλίας, αποκαλύπτοντας τη διπλή ζωή της Άννα Ποντεντβόρνα. Η 40χρονη σήμερα γυναίκα, την οποία οι γείτονες περιέγραφαν ως μια «ευχάριστη κυρία της ενορίας», κρίθηκε ένοχη για τη στυγερή δολοφονία και τον τεμαχισμό της συντρόφου της, Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα, το 2010.

Η Ποντεντβόρνα, έχοντας εμπειρία ως επαγγελματίας κρεοπώλης, σκότωσε τη σύντροφό της και στη συνέχεια τεμάχισε το σώμα της, τοποθετώντας τα λείψανα σε σακούλες απορριμμάτων κάτω από μια τσιμεντένια επιφάνεια στον κήπο του σπιτιού τους. Για μιάμιση δεκαετία, συνέχισε κανονικά τη ζωή της: παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά και συμμετείχε στα κοινά, χωρίς κανείς να υποψιαστεί το μακάβριο μυστικό που έκρυβε λίγα μέτρα κάτω από τα πόδια τους.

Το κίνητρο και η αποκάλυψη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, το έγκλημα πυροδοτήθηκε από τη διαφωνία των δύο γυναικών σχετικά με μια επέμβαση αλλαγής φύλου στην οποία η δράστιδα πίεζε το θύμα να υποβληθεί.

Η επιμονή της κόρης: Η υπόθεση εξιχνιάστηκε χάρη στην 25χρονη σήμερα Κάσια, κόρη του θύματος, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά τη μητέρα της, κινητοποιώντας πολωνικές οργανώσεις και δημοσιογράφους.

Η ομολογία: Η Ποντεντβόρνα «λύγισε» το 2024, όταν ένας δημοσιογράφος την επισκέφθηκε στο σπίτι της. Την επόμενη μέρα έστειλε email στην αστυνομία υποδεικνύοντας το σημείο ταφής.

Τα ευρήματα: Τα λείψανα βρέθηκαν περιτριγυρισμένα από οστά ζώων (για παραπλάνηση) και ματωμένα ρούχα.

«Μια καλή γυναίκα»

Οι μαρτυρίες των γειτόνων σοκάρουν, καθώς περιγράφουν μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα το σκυλί της και ήταν πάντα ευγενική. Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ παραδέχθηκε πως, αν δεν υπήρχε το θάρρος της Κάσια, η δολοφόνος θα συνέχιζε να ζει ελεύθερη. Η Ποντεντβόρνα ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα χτυπώντας το θύμα με ένα αγαλματίδιο αλόγου, όμως το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της, οδηγώντας την στην ισόβια κάθειρξη.

