Η περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν δεν ήταν απλώς ένας αριθμός σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά το μέσο που του επέτρεψε να οικοδομήσει ένα δίκτυο επιρροής και να διαπράξει τα αποτρόπαια εγκλήματά του. Με μια περιουσία που άγγιζε τα 580 εκατομμύρια δολάρια λίγο πριν από τον θάνατό του το 2019, ο Έπσταϊν κατάφερε να μετατρέψει τον πλούτο σε «μαγνήτη» για την παγκόσμια ελίτ.

Η πορεία του ξεκίνησε από το Μπρούκλιν, όπου αν και δεν αποφοίτησε ποτέ από το πανεπιστήμιο, η ευφυΐα του στα μαθηματικά τού άνοιξε τις πόρτες ενός ιδιωτικού σχολείου για παιδιά πλουσίων. Εκεί γνώρισε τον Alan «Ace» Greenberg, ο οποίος τον εισήγαγε στον κολοσσό της Bear Stearns, θέτοντας τις βάσεις για την άνοδό του στη Wall Street.

Πώς χτίστηκε η «αυτοκρατορία»

Παρά τις χρηματιστηριακές παραβάσεις που τον ανάγκασαν να φύγει από την Bear Stearns, ο Έπσταϊν δημιούργησε τη δική του εταιρεία, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη των ισχυρών για «ιδιωτικότητα» στις επενδύσεις τους.

Οι βασικοί χρηματοδότες: Σύμφωνα με το Forbes, δύο πρόσωπα κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του: ο Les Wexner (Victoria’s Secret) με 200 εκατομμύρια δολάρια και ο Leon Black (Apollo Global Management) με 170 εκατομμύρια.



Μέσω της Financial Trust Company στις Νήσους Παρθένων, κατάφερε να γλιτώσει φόρους ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ακίνητη περιουσία: Η «αυτοκρατορία» του περιλάμβανε τη μεγαλύτερη ιδιωτική κατοικία στο Μανχάταν, δύο ιδιωτικά νησιά και τρία αεροπλάνα.

Η σκιά των εκβιασμών και οι «ύποπτες» συναλλαγές

Πέρα από τις επίσημες συμβουλές, ο πλούτος του Έπσταϊν φαίνεται πως τροφοδοτούνταν από ένα σκοτεινό σύστημα εκβιασμών. Αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενισχύουν τις υποψίες ότι ισχυροί άνδρες «αγόραζαν» τη σιωπή του Έπσταϊν, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκοπούσε κρυφά σεξουαλικές πράξεις στις ιδιοκτησίες του.

Η τράπεζα JPMorgan, με την οποία συνεργαζόταν επί χρόνια, εντόπισε μετά τον θάνατό του ύποπτες συναλλαγές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονταν με σωματεμπορία (sex trafficking). Καθώς οι αποζημιώσεις των θυμάτων συνεχίζονται, η ιστορία του Έπσταϊν παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα χειραγώγησης και διαφθοράς στην ιστορία της σύγχρονης οικονομίας.

