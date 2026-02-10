Το σημείωμα του Έπσταϊν πριν τον θάνατο: «Γιγάντια έντομα πάνω μου» – Νέες φωτογραφίες από το κελί

Νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως από το κελί του Τζέφρι Έπσταϊν στο Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν, αναζωπυρώνοντας το μυστήριο γύρω από τον θάνατό του. Ένα χειρόγραφο σημείωμα, γραμμένο με μπλε στυλό, αποκαλύπτει τις εφιαλτικές συνθήκες που βίωνε ο καταδικασμένος χρηματιστής λίγο πριν βρεθεί νεκρός, περιγράφοντας μια εικόνα απόλυτης εξαθλίωσης.

Το ανατριχιαστικό σημείωμα και οι συνθήκες κράτησης

Στο σημείωμα, ο Έπσταϊν κατέγραφε με λεπτομέρεια τα παράπονά του, δίνοντας μια ζοφερή διάσταση στην καθημερινότητά του πίσω από τα κάγκελα:

«Γιγάντια έντομα»: Η φράση «Giant bugs crawling over my hands. No fun!!» (Γιγάντια έντομα σέρνονται πάνω στα χέρια μου. Καθόλου πλάκα!!) ξεχωρίζει στο χειρόγραφο.

Καμένο φαγητό και απομόνωση: Διαμαρτυρόταν για το καμένο φαγητό που του σέρβιραν, αλλά και για τις ατέλειωτες ώρες που παρέμενε κλεισμένος στον χώρο του ντους.

Η αυτοσχέδια θηλιά: Φωτογραφίες από το κελί δείχνουν πολλαπλά σεντόνια, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της θηλιάς με την οποία έθεσε τέρμα στη ζωή του (σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή).

Αμφισβητήσεις και ιατροδικαστικά ερωτήματα

Παρά την επίσημη καταγραφή του θανάτου ως αυτοκτονία, η έρευνα του CBS News και οι δηλώσεις του ιατροδικαστή Μάικλ Μπάντεν —τον οποίο προσέλαβε η οικογένεια Έπσταϊν— διατηρούν τις αμφιβολίες:

Στραγγαλισμός ή Απαγχονισμός; Ο Μπάντεν εστιάζει στα σπασμένα οστά στον λαιμό, υποστηρίζοντας ότι τέτοια κατάγματα προκαλούνται συχνότερα από στραγγαλισμό (ανθρωποκτονία) παρά από απαγχονισμό.

Κενά στη φρούρηση: Το γεγονός ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρεται να αποκοιμήθηκαν τη μοιραία νύχτα, σε συνδυασμό με την πρόσφατη άρση της επιτήρησης για αυτοκτονία, θεωρείται «εξαιρετικά απίθανο» από ειδικούς.

Το κίνητρο της «σιωπής»: Οι ισχυρές διασυνδέσεις του Έπσταϊν με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας ελίτ (Κλίντον, Τραμπ, πρίγκιπας Άντριου) συνεχίζουν να τροφοδοτούν σενάρια ότι ο θάνατός του επήλθε επειδή «ήξερε πολλά».

Ενώ ο φάκελος θεωρείται τυπικά κλειστός, το περιεχόμενο του σημειώματος και οι φωτογραφίες από το κελί προσθέτουν νέα κομμάτια σε ένα παζλ που, για πολλούς, δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ με βεβαιότητα.

Διαβάστε ακόμα: Παγκόσμιο κύκλωμα απάτης: Θησαυρίζουν με βίντεο καρκινοπαθών παιδιών – Η «Άννα» και η απάτη που έφτασε στην Ελλάδα