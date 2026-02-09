Social Media στο εδώλιο: Η ιστορική δίκη που μπορεί να αλλάξει το Διαδίκτυο για τα παιδιά

Η υπόθεση της 19χρονης «KGM» αποτελεί την αιχμή του δόρατος σε ένα νομικό τσουνάμι που σαρώνει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες, αλλά ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας των πλατφορμών (Instagram, YouTube), που σύμφωνα με την αγωγή, είναι σχεδιασμένος να παγιδεύει τους νέους σε αυτοκαταστροφικούς «βρόχους ντοπαμίνης».

Τα κύρια σημεία της κατηγορίας:

Σχεδιασμένος Εθισμός: Οι πλατφόρμες κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν τεχνικές παρόμοιες με τα τυχερά παιχνίδια («φρουτάκια»), όπως το ατελείωτο scroll και τις συνεχείς ειδοποιήσεις, για να μεγιστοποιούν τα διαφημιστικά έσοδα εις βάρος της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Η κατάρρευση της «ασπίδας»: Αν αποδειχθεί ότι ο εθισμός είναι προϊόν σκόπιμου σχεδιασμού, οι εταιρείες μπορεί να χάσουν την προστασία του Section 230, που τις απαλλάσσει από την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στις πλατφόρμες τους.

Εσωτερικά έγγραφα-σοκ: Στοιχεία από παράλληλες δίκες αναφέρουν ότι έως και 100.000 παιδιά καθημερινά υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση στις πλατφόρμες της Meta, ενώ η εταιρεία γνώριζε τους κινδύνους.

Η απάντηση των κολοσσών: Η Meta και η Google απορρίπτουν τις κατηγορίες, εστιάζοντας στα εργαλεία γονικού ελέγχου που έχουν αναπτύξει. Υποστηρίζουν ότι η κρίση ψυχικής υγείας των εφήβων είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που συνδέεται με το σχολικό άγχος και την οικονομική ανασφάλεια, και όχι αποκλειστικά με τη χρήση των social media.

Παγκόσμιο κύμα απαγορεύσεων: Η δίκη διεξάγεται την ώρα που πολλές χώρες λαμβάνουν δραστικά μέτρα:

Γαλλία: Απαγόρευση χρήσης social media κάτω των 15 ετών.

Αυστραλία: Μπλοκάρισμα λογαριασμών για παιδιά κάτω των 16.

Βρετανία: Εξετάζεται πλήρης απαγόρευση για τους μικρούς εφήβους.

Η δική μας ματιά: Η βιομηχανία της προσοχής έφτασε στο όριό της. Όταν το «προϊόν» είναι η ψυχική υγεία μιας ολόκληρης γενιάς, η επίκληση στην ελευθερία του λόγου ή στην τεχνολογική ουδετερότητα μοιάζει με φθηνή δικαιολογία. Η δίκη αυτή είναι μια ευκαιρία να τεθούν επιτέλους κανόνες σε έναν ψηφιακό κόσμο που λειτουργεί ως «Άγρια Δύση», κερδοσκοπώντας πάνω στην ευαλωτότητα των παιδιών.





