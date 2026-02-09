Σε μια σπάνια κίνηση, το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις νέες αποκαλύψεις που προκύπτουν από τα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν. Η δήλωση αυτή, που έγινε μέσω εκπροσώπου του Παλατιού του Κένσινγκτον, έρχεται σε μια κρίσιμη διπλωματική στιγμή, καθώς ο Ουίλιαμ ξεκινά την επίσημη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία.

Τα σημεία-κλειδιά της ανακοίνωσης:

Η ανησυχία : Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δήλωσαν «εξαιρετικά ανήσυχοι» από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις γύρω από το δίκτυο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.



: Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ δήλωσαν «εξαιρετικά ανήσυχοι» από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις γύρω από το δίκτυο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή. Η στήριξη στα θύματα: «Οι σκέψεις τους είναι πάντα με τα θύματα», ανέφερε ο εκπρόσωπος, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η απόσταση από το σκοτεινό παρελθόν της υπόθεσης.



«Οι σκέψεις τους είναι πάντα με τα θύματα», ανέφερε ο εκπρόσωπος, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η απόσταση από το σκοτεινό παρελθόν της υπόθεσης. Η παράλειψη που «φωνάζει»: Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Πρίγκιπα Άντριου. Παρά το γεγονός ότι ο θείος του Ουίλιαμ βρίσκεται στο επίκεντρο των εγγράφων, το ζευγάρι επέλεξε να μην τον κατονομάσει, ούτε να σχολιάσει τις κατηγορίες εις βάρος του.

Στρατηγική απόστασης: Η χρονική στιγμή της δήλωσης δεν είναι τυχαία. Το Παλάτι προσπαθεί να «θωρακίσει» την εικόνα του διαδόχου του θρόνου, την ώρα που το όνομα του Άντριου κινδυνεύει να επισκιάσει τη βασιλική δραστηριότητα. Είναι κοινό μυστικό στο Λονδίνο ότι ο Ουίλιαμ επιθυμεί την πλήρη αποκοπή των δεσμών με τον ατιμασμένο θείο του, προκειμένου να προστατεύσει το μέλλον της μοναρχίας.

