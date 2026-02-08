Παγκόσμιο κύκλωμα απάτης: Θησαυρίζουν με βίντεο καρκινοπαθών παιδιών – Η «Άννα» και η απάτη που έφτασε στην Ελλάδα

Μια εφιαλτική αποκάλυψη έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ξεσκεπάζοντας ένα διεθνές δίκτυο απατεώνων που εκμεταλλεύεται τον πόνο απελπισμένων οικογενειών και τη μάχη ανήλικων παιδιών με τον καρκίνο. Το κύκλωμα στήνει ψεύτικες καμπάνιες συγκέντρωσης χρημάτων, χρησιμοποιώντας πραγματικά βίντεο εξαντλημένων παιδιών, αποσπώντας εκατομμύρια δολάρια που δεν φτάνουν ποτέ στους ασθενείς.

Σκηνοθετημένος πόνος και εκατομμύρια κέρδη

Σύμφωνα με έρευνα του BBC, οι απατεώνες αναζητούν παιδιά που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες και τα αναγκάζουν να κλαίνε μπροστά στην κάμερα ακολουθώντας συγκεκριμένα σενάρια.

Η περίπτωση του Χέκτορ: Ο 5χρονος Χέκτορ πέθανε το 2024, όμως οι επιτήδειοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν το βίντεό του για να εισπράττουν δωρεές, εκμεταλλευόμενοι ακόμα και τον θάνατό του.



Η περίπτωση του Χαλίλ: Μια καμπάνια συγκέντρωσε 27.000 δολάρια, ενώ το παιδί πέθανε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα χωρίς η οικογένειά του να λάβει την απαραίτητη βοήθεια.



Συνολικά, υπολογίζεται ότι έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια από οικογένειες σε Κολομβία, Μεξικό και Ουκρανία, με τον εγκέφαλο του δικτύου να φέρεται πως είναι ένας άνδρας που ζει στον Καναδά.

Το κύκλωμα «χτύπησε» και την Ελλάδα

Η απάτη δεν έμεινε εκτός συνόρων. Πρόσφατα, στο Facebook κυκλοφόρησε βίντεο με την υποτιθέμενη «μάχη της Άννας», ενός κοριτσιού που έπασχε από λευχαιμία. Μετά από έρευνα, αποδείχθηκε ότι πρόκειται για την ίδια μέθοδο απάτης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων χρηστών για την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να συνδράμουν μόνο μέσω επίσημων και πιστοποιημένων φορέων και οργανώσεων.

