Νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία για τον σκοτεινό ρόλο του Τζέφρι Έπσταϊν έρχονται στο φως από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του FBI. Σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στις αναφορές, ο δισεκατομμυριούχος δεν ήταν μόνο ένας καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, αλλά ένας άρτια εκπαιδευμένος πράκτορας πληροφοριών.

Η σύνδεση με τον Εχούντ Μπάρακ και τη Μοσάντ

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Έπσταϊν στρατολογήθηκε και εκπαιδεύτηκε από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες υπό την καθοδήγηση του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ.

Διπλός ρόλος:



Ο γνωστός νομικός Άλαν Ντέρσοβιτς φέρεται να γνώριζε ότι ο Έπσταϊν λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Υποκλοπές: Οι αναφορές κάνουν λόγο για διαβίβαση απόρρητων συνομιλιών απευθείας στη Μοσάντ, αλλά και για βιομηχανική κατασκοπεία στη Silicon Valley με σκοπό την υποκλοπή τεχνολογικών μυστικών.

Η γεωπολιτική διάσταση και η Ρωσία

Η υπόθεση παίρνει διαστάσεις παγκόσμιου θρίλερ, καθώς εμπλέκεται και η Ρωσία. Μια πρώην συνεργάτιδα του Έπσταϊν περιγράφεται ως ο συνδετικός κρίκος του Βλαντιμίρ Πούτιν με τη ρωσική νεολαία. Παράλληλα, τα έγγραφα αφήνουν αιχμές για «διεφθαρμένους δεσμούς» της οικογένειας του Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρού του Τραμπ) με το Ισραήλ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

