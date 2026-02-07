Σε μια αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα στο μέτωπο της Ουκρανίας προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας γνωστό ότι οι ΗΠΑ έθεσαν ένα σαφές και πιεστικό χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, η κυβέρνηση Τραμπ ζητά την επίτευξη συμφωνίας μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, με καταληκτική ημερομηνία τον Ιούνιο του 2026.

Πίεση για συμφωνία και ραντεβού στο Μαϊάμι

«Οι Αμερικανοί θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα ασκήσει έντονες πιέσεις και στις δύο πλευρές για να τηρηθεί η προθεσμία.

Μάλιστα, η επόμενη κρίσιμη τριμερής συνάντηση φαίνεται πως θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα σε αμερικανικό έδαφος, με πιθανότερο προορισμό το Μαϊάμι, μετά τις άκαρπες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι.

Δημοψήφισμα και εθνικές εκλογές

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ένα φιλόδοξο σχέδιο: οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία επιτευχθεί, θα τεθεί στην κρίση του ουκρανικού λαού μέσω δημοψηφίσματος, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις εθνικές εκλογές στη χώρα. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, πιέζουν ώστε οι διαδικασίες αυτές να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατό.

Γιατί ο Τραμπ βιάζεται;

Η σπουδή του Ντόναλντ Τραμπ να «κλείσει» το μέτωπο της Ουκρανίας δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε να επικεντρωθεί απερίσπαστος στην εσωτερική πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όσο πλησιάζει το φθινόπωρο, ο χρόνος και η ενέργεια της Ουάσιγκτον για τη διεθνή διπλωματία θα περιορίζονται δραστικά.

