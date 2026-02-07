Τραμπ: Δεν ζητώ συγγνώμη για το βίντεο με τους Ομπάμα ως πιθήκους – Σάλος με τη ρατσιστική ανάρτηση

Σε μια κίνηση που δυναμιτίζει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση ενός άκρως ρατσιστικού βίντεο στην πλατφόρμα του, Truth Social. Στο επίμαχο υλικό, ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, Μισέλ, απεικονίζονται ως πίθηκοι, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

«Δεν έκανα λάθος»

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν σκοπεύει να απολογηθεί, ο Τραμπ ήταν αφοπλιστικός: «Όχι, δεν έκανα κάποιο λάθος». Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είδε μόνο την αρχή του βίντεο και δεν γνώριζε για το προσβλητικό περιεχόμενο στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση παρέμεινε ορατή για 12 ολόκληρες ώρες πριν αποσυρθεί.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και των Ομπάμα

Λευκός Οίκος: Απέδωσε την ανάρτηση σε «λάθος υπαλλήλου», μια δικαιολογία που οι επικριτές του Προέδρου χαρακτηρίζουν ως προσχηματική.

Μισέλ Ομπάμα: Σε παλαιότερες τοποθετήσεις της, είχε υπογραμμίσει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί ρατσιστικά ψέματα ως υποκατάστατο πραγματικών ιδεών, επισημαίνοντας ότι η «στενή αντίληψή του για τον κόσμο τον κάνει να νιώθει απειλή από επιτυχημένους ανθρώπους που τυχαίνει να είναι Μαύροι».

Ιστορικές και σκοτεινές προεκτάσεις

Αναλυτές και ιστορικοί επισημαίνουν ότι η σύγκριση Αφρικανών με πιθήκους αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πιο σκληρά ρατσιστικά στερεότυπα, που χρησιμοποιήθηκε από τον 19ο αιώνα για να δικαιολογήσει τη δουλεία. Ο ιστορικός Ντάγκλας Μπρίνκλεϊ χαρακτήρισε το βίντεο ως «σκληροπυρηνικό ρατσισμό», ενώ άλλοι κάνουν λόγο για μια «ψηφιακή minstrel παράσταση» με στόχο την αφαίρεση της ανθρώπινης υπόστασης των πολιτικών του αντιπάλων.

President Trump posted a video featuring the Obamas as monkeys on Truth Social.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/KpgBwvXPtD — AF Post (@AFpost) February 6, 2026

Διαβάστε ακόμα: Bill Gates: «Ήμουν ανόητος, μετανιώνω για κάθε λεπτό με τον Epstein» – Οι νέες αποκαλύψεις που καίνε