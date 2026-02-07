Τραμπ: Δεν ζητώ συγγνώμη για το βίντεο με τους Ομπάμα ως πιθήκους – Σάλος με τη ρατσιστική ανάρτηση

Σε μια κίνηση που δυναμιτίζει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση ενός άκρως ρατσιστικού βίντεο στην πλατφόρμα του, Truth Social. Στο επίμαχο υλικό, ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, Μισέλ, απεικονίζονται ως πίθηκοι, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

«Δεν έκανα λάθος»

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν σκοπεύει να απολογηθεί, ο Τραμπ ήταν αφοπλιστικός: «Όχι, δεν έκανα κάποιο λάθος». Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είδε μόνο την αρχή του βίντεο και δεν γνώριζε για το προσβλητικό περιεχόμενο στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση παρέμεινε ορατή για 12 ολόκληρες ώρες πριν αποσυρθεί.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και των Ομπάμα

  • Λευκός Οίκος: Απέδωσε την ανάρτηση σε «λάθος υπαλλήλου», μια δικαιολογία που οι επικριτές του Προέδρου χαρακτηρίζουν ως προσχηματική.

  • Μισέλ Ομπάμα: Σε παλαιότερες τοποθετήσεις της, είχε υπογραμμίσει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί ρατσιστικά ψέματα ως υποκατάστατο πραγματικών ιδεών, επισημαίνοντας ότι η «στενή αντίληψή του για τον κόσμο τον κάνει να νιώθει απειλή από επιτυχημένους ανθρώπους που τυχαίνει να είναι Μαύροι».

Ιστορικές και σκοτεινές προεκτάσεις

Αναλυτές και ιστορικοί επισημαίνουν ότι η σύγκριση Αφρικανών με πιθήκους αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πιο σκληρά ρατσιστικά στερεότυπα, που χρησιμοποιήθηκε από τον 19ο αιώνα για να δικαιολογήσει τη δουλεία. Ο ιστορικός Ντάγκλας Μπρίνκλεϊ χαρακτήρισε το βίντεο ως «σκληροπυρηνικό ρατσισμό», ενώ άλλοι κάνουν λόγο για μια «ψηφιακή minstrel παράσταση» με στόχο την αφαίρεση της ανθρώπινης υπόστασης των πολιτικών του αντιπάλων.

