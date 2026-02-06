Νέα στοιχεία από την αποσφράγιση εγγράφων και email ρίχνουν φως στις σκοτεινές επιστημονικές φιλοδοξίες του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν. Ο δισεκατομμυριούχος φαίνεται πως δεν αναζητούσε απλώς την αντιστροφή της γήρανσης, αλλά χρηματοδοτούσε έρευνες για τη δημιουργία μιας «νέας ανθρώπινης φυλής» που θα έφερε το δικό του DNA.

Το «Venus Project» και ο γενετιστής του Χάρβαρντ

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται η σχέση του Επστάιν με τον ερευνητή Τζόζεφ Τακούρια, τότε ανώτερο γιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (MGH). Τα έγγραφα αποκαλύπτουν τιμολόγια και προτάσεις για το μυστηριώδες «Venus Project», μια έρευνα που ο ίδιος ο Τακούρια χαρακτήρισε ως ιδέα του Επστάιν σχετικά με τη «γενετική των χαρακτηριστικών του προσώπου».

Σύμφωνα με τα αρχεία:

Ο Επστάιν πλήρωσε για την αλληλούχιση του δικού του γονιδιώματος.

Εξετάστηκε η χρήση της τεχνολογίας CRISPR για την εισαγωγή μεταλλάξεων στα βλαστοκύτταρά του που θα αύξαναν τη μακροζωία.

Υπήρχαν συζητήσεις για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 200 συμμετέχοντες για το συγκεκριμένο έργο.

Η «εμμονή» με την ευγονική

Οι αποκαλύψεις αυτές επιβεβαιώνουν παλαιότερα δημοσιεύματα των New York Times, σύμφωνα με τα οποία ο Επστάιν ήθελε να μετατρέψει το ράντσο του στο Νέο Μεξικό σε κέντρο «βελτίωσης» της ανθρώπινης φυλής. Μέσα από δωρεές σε οργανισμούς όπως ο Humanity+ (πρώην Παγκόσμιος Μεταανθρωπιστικός Σύνδεσμος), ο Επστάιν υποστήριζε ακραίες θεωρίες μεταανθρωπισμού, στοχεύοντας στην επέκταση των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσω της τεχνολογίας.

Ερωτήματα για την επιστημονική κοινότητα

Αν και ο Τακούρια δηλώνει τώρα πως «δεν γνώριζε το υπόβαθρο του Επστάιν» και πως οι συζητήσεις για χρηματοδότηση δεν υλοποιήθηκαν ποτέ σε μεγάλο βαθμό, η σύνδεση του Επστάιν με κορυφαίους επιστήμονες, όπως ο πρωτοπόρος του CRISPR Τζόρτζ Τσερτς, εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα. Η επιστημονική περιέργεια φαίνεται πως λειτούργησε ως «κερκόπορτα» για έναν άνθρωπο που ήθελε να χρησιμοποιήσει την επιστήμη για να ικανοποιήσει ναρκισσιστικές και επικίνδυνες φαντασιώσεις.

