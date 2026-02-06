Σάλος με ανάρτηση Τραμπ: Το ρατσιστικό βίντεο κατά των Ομπάμα που προκαλεί παγκόσμια κατακραυγή

Μια νέα, εξαιρετικά προκλητική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026, ο Τραμπ κοινοποίησε ένα βίντεο συνωμοσιολογικού περιεχομένου, στο οποίο ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα αναπαρίστανται με τη μορφή πιθήκων.

Το βίντεο, το οποίο διαρκεί λίγο περισσότερο από ένα λεπτό, επικεντρώνεται στις θεωρίες περί «κλοπής» των εκλογών του 2020. Ωστόσο, η σκηνή που εξόργισε την κοινή γνώμη βρίσκεται προς το τέλος του μοντάζ: Για δύο δευτερόλεπτα, τα πρόσωπα του πρώην προεδρικού ζεύγους εμφανίζονται επικολλημένα πάνω σε σώματα πιθήκων με φόντο τη ζούγκλα.

Η επιστροφή των θεωριών περί «κλεμμένων εκλογών»

Πέρα από το ξεκάθαρα ρατσιστικό περιεχόμενο, το βίντεο ανακυκλώνει τους γνωστούς ισχυρισμούς του Τραμπ για λαθροχειρίες στην εκλογική διαδικασία του 2020. Παρά τις δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταρρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος συνεχίζει να συντηρεί το αφήγημα της νοθείας, χρησιμοποιώντας πλέον μέσα που ξεπερνούν κάθε όριο πολιτικής ευπρέπειας.

Η χρήση τέτοιων εικόνων για το πρώτο αφροαμερικανικό ζεύγος που πέρασε από τον Λευκό Οίκο επαναφέρει στο προσκήνιο σκοτεινές περιόδους της αμερικανικής ιστορίας και εντείνει την πόλωση σε μια ήδη τεταμένη κοινωνική και πολιτική περίοδο στις ΗΠΑ.

Η σιωπή των Δημοκρατικών και οι αντιδράσεις

Αν και η πλευρά των Ομπάμα δεν έχει προβεί ακόμα σε επίσημη δήλωση, στελέχη των Δημοκρατικών και οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για «κατάπτωση του θεσμού της προεδρίας». Η ανάρτηση αυτή θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως μια προσπάθεια συσπείρωσης του σκληρού πυρήνα των υποστηρικτών του Τραμπ, την ίδια στιγμή που οι διεθνείς σύμμαχοι των ΗΠΑ παρακολουθούν με αμηχανία την επικοινωνιακή τακτική του Λευκού Οίκου.

Είναι σαφές ότι η ρητορική του προέδρου Τραμπ, αντί να αναζητά γέφυρες επικοινωνίας, επιλέγει τη μετωπική σύγκρουση με το παρελθόν της χώρας, χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό που προκαλεί οργή και διχασμό.

