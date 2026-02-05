Bill Gates: «Ήμουν ανόητος, μετανιώνω για κάθε λεπτό με τον Epstein» – Οι νέες αποκαλύψεις που καίνε

Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα φορτισμένη συνέντευξη στο Nine News Australia, ο Bill Gates επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση του από τον καταδικασμένο παιδόφιλο Jeffrey Epstein, χαρακτηρίζοντας τη γνωριμία τους ως ένα «αδιέξοδο λάθος». Ωστόσο, τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας περιγράφουν μια πολύ πιο σύνθετη και ενοχλητική εικόνα.

Τα email που «καίνε» και οι ισχυρισμοί για Ρωσίδες

Στα αρχεία του Epstein βρέθηκαν προσχέδια μηνυμάτων που περιλαμβάνουν σοκαριστικούς ισχυρισμούς. Ο Gates αναγκάστηκε να διαψεύσει κατηγορηματικά ότι:

Χρησιμοποίησε τον Epstein για να του εξασφαλίσει ερωτικές επαφές με γυναίκες.

Προσβλήθηκε από σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με Ρωσίδες, το οποίο απέκρυψε από τη σύζυγό του.

Υπήρξε επιστολή παραίτησης από έναν συνεργάτη ονόματι «Μπόρις», ο οποίος κατηγορούσε τον Gates για «ηθικά ακατάλληλες» και οριακά παράνομες πράξεις.



Ο Gates υποστηρίζει ότι ο Epstein έγραφε αυτά τα email στον εαυτό του για να τον εκβιάσει ή να του επιτεθεί, υπογραμμίζοντας ότι δεν στάλθηκαν ποτέ.

Η «σκληρή» στάση της Melinda Gates

Η πρώην σύζυγός του, Melinda French Gates, σε συνέντευξή της στο podcast «Wild Card» του NPR, πήρε σαφείς αποστάσεις, ρίχνοντας τη βόμβα: «Αυτός πρέπει να απαντήσει, όχι εγώ». Η Melinda, που αποχώρησε οριστικά από το κοινό τους ίδρυμα το 2024, κατέστησε σαφές ότι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα αφορούν αποκλειστικά τον πρώην σύζυγό της.

Το «δίκτυο» των ισχυρών

Ο Gates δεν είναι ο μόνος. Τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν ονόματα όπως ο Donald Trump και ο Bill Clinton, οι οποίοι επίσης αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Όμως, οι φωτογραφίες του Gates με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα είναι καλυμμένα στα αρχεία του Epstein, συνεχίζουν να τροφοδοτούν την παγκόσμια κατακραυγή.

