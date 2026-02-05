Τρόμος στο σπίτι: 12χρονη τυλίχθηκε στις φλόγες από σαμπουάν για ψείρες – Η συγκλονιστική μάχη της να «ξαναγεννηθεί»

Μια τραγική ιστορία που ξεκίνησε από ένα κοινό σπιτικό προϊόν έρχεται ξανά στο φως, θυμίζοντάς μας πόσο εύκολα μπορεί να ανατραπεί η ζωή μέσα σε δευτερόλεπτα. Η Αλίμα Άλι, στα 21 της σήμερα, αποτελεί ένα σύμβολο θέλησης, έχοντας περάσει από την κόλαση των εγκαυμάτων τρίτου βαθμού στην πλήρη αναγέννηση.

Η ιστορία της Αλίμα, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, σοκάρει για την απλότητα του ατυχήματος. Ένα φαρμακευτικό σαμπουάν, μια αναμμένη εστία κουζίνας και μια λάθος στιγμή ήταν αρκετά για να προκαλέσουν εγκαύματα στο 50% του σώματός της. Η νεαρή κοπέλα έχασε επτά δάχτυλα, έπεσε σε τεχνητό κώμα για δύο μήνες και χρειάστηκε να μάθει από την αρχή τα βασικά: να μιλά, να τρώει και να περπατά.

Το χρονικό της τραγωδίας και η δύναμη της ψυχής

Η μοιραία στιγμή: Το 2016, η Αλίμα χρησιμοποίησε το εύφλεκτο σκεύασμα "Full Marks Solution". Περνώντας δίπλα από την κουζίνα, τα μαλλιά της έγιναν παρανάλωμα του πυρός.



Το 2016, η Αλίμα χρησιμοποίησε το εύφλεκτο σκεύασμα "Full Marks Solution". Περνώντας δίπλα από την κουζίνα, τα μαλλιά της έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Η ανάρρωση-Γολγοθάς: Υποβλήθηκε σε αμέτρητες επεμβάσεις, ενώ πρόσφατα οι γιατροί χρησιμοποίησαν δέρμα από τη βουβωνική χώρα για να αναπλάσουν τα αυτιά της.



Υποβλήθηκε σε αμέτρητες επεμβάσεις, ενώ πρόσφατα οι γιατροί χρησιμοποίησαν δέρμα από τη βουβωνική χώρα για να αναπλάσουν τα αυτιά της. Το σήμερα: Παρά τα σκληρά βλέμματα στον δρόμο, η Αλίμα σπουδάζει για να γίνει σύμβουλος ψυχικής υγείας, θέλοντας να βοηθήσει άλλους επιζώντες τραυμάτων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aleema (@aleemaxali)

Προσοχή στα εύφλεκτα προϊόντα

Το περιστατικό αναδεικνύει τον θανάσιμο κίνδυνο που κρύβουν πολλά φαρμακευτικά ή καλλυντικά σκευάσματα που περιέχουν εύφλεκτα συστατικά. Η έλλειψη ενημέρωσης και η υποτίμηση των προειδοποιήσεων στις συσκευασίες μπορεί να αποβούν μοιραίες.

Είναι σοκαριστικό το πώς προϊόντα καθημερινής χρήσης, που προορίζονται μάλιστα για παιδιά, μπορούν να μετατραπούν σε «βόμβες». Η περίπτωση της Αλίμα δεν είναι απλώς ένα ατύχημα, είναι μια ηχηρή υπενθύμιση ότι η ασφάλεια στο σπίτι δεν πρέπει να θεωρείται ποτέ δεδομένη. Ταυτόχρονα, η στάση της απέναντι στα κακεντρεχή σχόλια στο διαδίκτυο είναι ένα μάθημα αξιοπρέπειας για όλους μας.

