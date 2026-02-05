«Παντρέψου με»: Οι σοκαριστικοί διάλογοι της Σάρα Φέργκιουσον με τον Έπσταϊν – Το «βασιλικό» δίκτυο του σεξ και της διαφθοράς

Τα αρχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν πώς ο Έπσταϊν «αγόραζε» πρόσβαση στους υψηλότερους κύκλους εξουσίας, προσφέροντας ιδιωτικά τζετ, πολυτελείς διαμονές και μετρητά. Παρά την καταδίκη του το 2008, οι «φιλίες» του με πρίγκιπες και δούκισσες συνεχίστηκαν απτόητες, με τους γαλαζοαίματους να αγνοούν προκλητικά τα εγκλήματά του.

Το «I love Oslo» της Μέτε-Μάριτ και η λατρεία της Φέργκιουσον
Οι διάλογοι που αποκαλύπτονται προκαλούν αποτροπιασμό:

  • Σάρα Φέργκιουσον: Σε email του 2010, η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου αποκαλεί τον Έπσταϊν «θρύλο» και του γράφει: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη μου... Απλώς παντρέψου με». Ο Έπσταϊν φέρεται να πλήρωνε ταξίδια για την ίδια και τις κόρες της, Ευγενία και Βεατρίκη.
  • Πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ: Η διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας φέρεται να του έγραφε «Μου λείπει ο τρελός μου φίλος», ενώ σε μήνυμα για δύο κορίτσια 24 και 25 ετών που γνώρισε ο Έπσταϊν, η ίδια απαντά με νόημα: «Μου αρέσει κι εμένα το Όσλο».
  • Πρίγκιπας Άντριου: Η πίεση κορυφώνεται για τον Βρετανό γαλαζοαίματο, καθώς μετά τις νέες φωτογραφίες-σοκ, ο Βρετανός πρωθυπουργός τον καλεί να καταθέσει επίσημα στο Κογκρέσο.

Ο κυνισμός του Ριάντ και τα «ανοιχτά πόδια»
Η λίστα επεκτείνεται και στη Σαουδική Αραβία. Ο σύμβουλος του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS), Ρααφάτ Αλ-Σαμπάχ, εμφανίζεται σε συνομιλίες με ακραίο σεξισμό, συζητώντας με τον Έπσταϊν για «πόδια που ανοίγουν» και Ρωσίδες που «πουλούν την παρθενιά τους». Ο Έπσταϊν είχε λάβει VIP μεταχείριση από τον κρατικό μηχανισμό της Σαουδικής Αραβίας, ενώ φωτογραφία του δίπλα στον MBS επιβεβαιώνει την επικίνδυνη εγγύτητά του με τον ισχυρό άνδρα του Ριάντ.

