Τραγωδία δίχως τέλος: Η «εμμονή» με την Κορέα και η μοιραία πτώση τριών ανήλικων αδελφών

Μια αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας, όταν τρεις αδελφές (12, 14 και 16 ετών) έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας από τον ένατο όροφο πολυκατοικίας. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του πατέρα τους να τους αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εμμονική τους ενασχόληση με την κορεατική ποπ κουλτούρα (K-pop).

Το οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας

Η αστυνομία εντόπισε ένα ημερολόγιο στο οποίο τα κορίτσια εξηγούσαν τους λόγους της πράξης τους:

«Η Κορέα είναι η ζωή μας»: Στο σημείωμα τα κορίτσια ανέφεραν πως η αγάπη τους για την κορεατική κουλτούρα ήταν το παν για εκείνες και δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτήν.

Απομόνωση και κατάθλιψη: Στους τοίχους του δωματίου τους βρέθηκαν γραμμένες φράσεις όπως «Είμαι πολύ μόνη» και ζωγραφισμένες ραγισμένες καρδιές.

Εγκατάλειψη σχολείου: Η εξάρτησή τους είχε ξεκινήσει από την πανδημία και ήταν τόσο έντονη, που πριν από δύο χρόνια είχαν σταματήσει ακόμη και το σχολείο.

Το χρονικό της πτώσης

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο NDTV τις δραματικές στιγμές:

Μία από τις αδελφές κάθισε στο κάγκελο του μπαλκονιού αποφασισμένη να πηδήξει.

Οι άλλες δύο προσπάθησαν αρχικά να την τραβήξουν μέσα, όμως τελικά —είτε από απόγνωση είτε στην προσπάθεια να τη συγκρατήσουν— κατέληξαν και οι τρεις στο κενό.

Ο μάρτυρας κατήγγειλε πως το ασθενοφόρο χρειάστηκε μία ώρα για να φτάσει στο σημείο.

