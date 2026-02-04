Σοκ στη Γερμανία: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου

Ένα αδιανόητο ξέσπασμα βίας οδήγησε στον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή Σερκάν Τσ., πατέρα μιας οικογένειας, κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό τρένο κοντά στον σταθμό του Λάντστουλ.

Το χρονικό της φονικής επίθεσης

Η αφορμή: Το βράδυ της Δευτέρας, ο ελεγκτής διαπίστωσε πως ο 26χρονος Έλληνας, που επέβαινε σε ομάδα τεσσάρων ατόμων, δεν διέθετε εισιτήριο.

Η κλιμάκωση: Μετά από έντονη λογομαχία, ο ελεγκτής ζήτησε από τον 26χρονο να αποβιβαστεί. Τότε, ο ύποπτος επιτέθηκε με σφοδρότητα, χτυπώντας επανειλημμένα το θύμα στο κεφάλι.

Η κατάληξη: Ο 36χρονος κατέρρευσε και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η σύλληψη και οι αντιδράσεις στη Γερμανία

Ο 26χρονος Έλληνας, ο οποίος δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στη Γερμανία, συνελήφθη άμεσα και έχει ήδη προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Deutsche Bahn: Η επικεφαλής της εταιρείας, Έβελιν Πάλα, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της, κάνοντας λόγο για μια «μαύρη μέρα» και ζητώντας απαντήσεις από την πολιτεία για την αύξηση της βίας κατά των εργαζομένων.

Φόρος τιμής: Σήμερα στις 15:00, η Γερμανία θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή σε όλους τους σταθμούς και τα τρένα της επικράτειας στη μνήμη του αδικοχαμένου Σερκάν.

