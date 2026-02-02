Η νεότερη διπλή δολοφόνος της Βρετανίας σε νέα ακρόαση για αποφυλάκιση. Το χρονικό των φρικιαστικών εγκλημάτων

Η νεότερη διπλή δολοφόνος της Βρετανίας σε νέα ακρόαση για αποφυλάκιση. Το χρονικό των φρικιαστικών εγκλημάτων

Στο προσκήνιο της βρετανικής δικαιοσύνης επανέρχεται η σοκαριστική υπόθεση της Λορέιν Θορπ, η οποία σε ηλικία μόλις 15 ετών διέπραξε δύο αποτρόπαιες δολοφονίες που συγκλόνισαν την κομητεία του Σάφολκ το 2009. Η 31χρονη σήμερα Θορπ πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου Αποφυλακίσεων αυτόν τον Φεβρουάριο (2026), προκειμένου να εξεταστεί για δεύτερη φορά το ενδεχόμενο αποφυλάκισής της υπό όρους.

Το χρονικό των φρικιαστικών εγκλημάτων
Η Θορπ, δρώντας από κοινού με τον 41χρονο τότε Πολ Κλαρκ, καταδικάστηκε για τον βασανισμό και τη δολοφονία δύο ανθρώπων:

  • Ρόζαλιν Χαντ (41 ετών): Η άτυχη γυναίκα βίωσε έναν εφιάλτη επί σειρά ημερών. Η Θορπ και ο Κλαρκ την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, ενώ οι λεπτομέρειες των βασανιστηρίων προκαλούν αποτροπιασμό: χρησιμοποίησαν τρίφτη τυριού στο πρόσωπό της, έριξαν αλάτι στις πληγές της και πυρπόλησαν τα μαλλιά της.
  • Ντέσμοντ Θορπ (43 ετών): Λίγες ημέρες μετά την πρώτη δολοφονία, η 15χρονη έπνιξε με μαξιλάρι τον ίδιο της τον πατέρα. Κίνητρό της ήταν ο φόβος ότι ο πατέρας της, ένας ευάλωτος άνθρωπος με πρόβλημα αλκοολισμού, θα αποκάλυπτε στην αστυνομία όσα γνώριζε για τον θάνατο της Χαντ.

Η δικαστική πορεία και η άρνηση αποφυλάκισης
Το 2010, η Θορπ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη παραμονή στη φυλακή τα 14 έτη.

Αύγουστος 2023: Η ποινή της ολοκληρώθηκε, καθιστώντας την επιλέξιμη για αίτηση αποφυλάκισης.
Πρώτη απόρριψη: Το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων απέρριψε το αίτημά της το 2023, κρίνοντας ότι η Θορπ παρέμενε «υπερβολικά επικίνδυνη για το κοινό», ενώ σημειώθηκε και η έλλειψη συνεργασίας της με τις αρχές.

Η νέα ακρόαση του Φεβρουαρίου
Η επικείμενη ακρόαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Το Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει αν η 31χρονη έχει μεταμεληθεί και αν ο κίνδυνος που παρουσιάζει μπορεί πλέον να ελεγχθεί εντός της κοινότητας. Ο συνεργός της, Πολ Κλαρκ, πέθανε στη φυλακή το 2014, ενώ η Θορπ παραμένει η νεότερη γυναίκα στη χώρα που έχει καταδικαστεί για διπλή δολοφονία.

Διαβάστε ακόμα: Νέες φωτογραφίες-σοκ από το 'νησί της ακολασίας': Ο Πρίγκιπας Άντριου πάνω από ξαπλωμένη γυναίκα στο σπίτι του Έπσταϊν

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Βιολάντα: Επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ λίγο πριν την τραγωδία και το «κρυφό» υπόγειο για να γλιτώσουν την πυρασφάλεια
Κοινωνία

Βιολάντα: Επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ λίγο πριν την τραγωδία και το «κρυφό» υπόγειο για να γλιτώσουν την πυρασφάλεια

Καιρός: Υποβάθμιση σε «πορτοκαλί» συναγερμό – Πού θα συνεχιστούν οι καταιγίδες και τα πυκνά χιόνια μέχρι τη Δευτέρα
Ο Καιρός

Καιρός: Υποβάθμιση σε «πορτοκαλί» συναγερμό – Πού θα συνεχιστούν οι καταιγίδες και τα πυκνά χιόνια μέχρι τη Δευτέρα

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το πανό που συγκλόνισε το ντέρμπι – «Για τους γονείς που πεθαίνουν με τα ρούχα της δουλειάς»
Αθλητικά

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το πανό που συγκλόνισε το ντέρμπι – «Για τους γονείς που πεθαίνουν με τα ρούχα της δουλειάς»

Τούμπα: Ρίγη συγκίνησης στο «αντίο» των 7 οπαδών – Η στιγμή που το γήπεδο «φλέγεται» και το ματς σταματά στο 27’
Αθλητικά

Τούμπα: Ρίγη συγκίνησης στο «αντίο» των 7 οπαδών – Η στιγμή που το γήπεδο «φλέγεται» και το ματς σταματά στο 27’

Ύπνος με κλειστή πόρτα: Γιατί πρέπει να κοιμάστε με την πόρτα του υπνοδωματίου σας κλειστή
Υγεία

Ύπνος με κλειστή πόρτα: Γιατί πρέπει να κοιμάστε με την πόρτα του υπνοδωματίου σας κλειστή