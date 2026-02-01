Τέλος στο «συζυγικό καθήκον»: Η ιστορική απόφαση της Γαλλίας και τι ισχύει πραγματικά στην Ελλάδα

Μια νομική «ρωγμή» αιώνων έκλεισε οριστικά στη Γαλλία, με την κατάργηση του λεγόμενου «συζυγικού σεξουαλικού καθήκοντος». Η απόφαση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το θέμα της συναίνεσης μέσα στον γάμο, την ώρα που πολλοί αναρωτιούνται: Τι προβλέπει ο ελληνικός νόμος για το ίδιο ζήτημα;

Η Γαλλία γυρίζει σελίδα: Η συναίνεση δεν είναι δεδομένη

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε την προσθήκη ρήτρας στον Αστικό Κώδικα, ξεκαθαρίζοντας ότι η «κοινή ζωή» των συζύγων δεν συνεπάγεται υποχρέωση για σεξουαλικές σχέσεις.

Το τέλος του «συζυγικού σφάλματος»: Μέχρι σήμερα, η έλλειψη σεξουαλικών επαφών μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως νομικό επιχείρημα σε διαζύγια με υπαιτιότητα. Πλέον, αυτό το «παραθυράκι» κλείνει.



Μέχρι σήμερα, η έλλειψη σεξουαλικών επαφών μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως νομικό επιχείρημα σε διαζύγια με υπαιτιότητα. Πλέον, αυτό το «παραθυράκι» κλείνει. Το μήνυμα: Ο γάμος δεν είναι μια «λευκή επιταγή» όπου η συναίνεση θεωρείται οριστική και αμετάκλητη. Κάθε πράξη απαιτεί ελεύθερη και ανακλητή συγκατάθεση.

Τι ισχύει στην Ελλάδα: Υπάρχει «συζυγική εξαίρεση»;

Στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο είναι ήδη αρκετά αυστηρό και δεν αναγνωρίζει «συζυγική εξαίρεση» σε εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Ποινικός Κώδικας: Ο βιασμός εντός γάμου τιμωρείται κανονικά. Ο γάμος δεν αποτελεί υπεράσπιση, καθώς η γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση είναι παράνομη, ανεξαρτήτως της σχέσης των δύο ανθρώπων. Νόμος 3500/2006: Από το 2007, η Ελλάδα διαθέτει ειδικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, το οποίο καλύπτει ρητά και τα σεξουαλικά εγκλήματα μέσα στην οικογένεια. Διαζύγιο: Στα ελληνικά δικαστήρια, ο δικαστής δεν εξετάζει το «καθήκον», αλλά τον «ισχυρό κλονισμό» του γάμου. Η μακροχρόνια αποχή μπορεί να αναφερθεί ως ένδειξη ότι η σχέση έχει καταρρεύσει, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της «παράπτωμα» που γεννά αυτόματη υπαιτιότητα.

Ηθικό και Νομικό Συμπέρασμα

Η κίνηση της Γαλλίας θεωρείται ιστορική και παιδαγωγική. Αφαιρεί από το δικαστικό σύστημα τα κατάλοιπα μιας εποχής που η γυναίκα θεωρούνταν «ιδιοκτησία» του συζύγου. Στην πράξη, υπενθυμίζει σε όλη την Ευρώπη ότι η συναίνεση είναι το Α και το Ω, ακόμη και μετά από 20 χρόνια γάμου.

