Τραγωδία στην Τουρκία: Φρικτό τροχαίο με ανατροπή λεωφορείου – 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Μέσα σε μόλις 10 λεπτά, η περιοχή της Αττάλειας στη νότια Τουρκία μετατράπηκε σε σκηνικό αρχαίας τραγωδίας. Δύο ξεχωριστά δυστυχήματα, με διαφορά λίγων χιλιομέτρων, κόστισαν τη ζωή σε συνολικά 16 ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες που δίνουν μάχη στα νοσοκομεία.

1. Η ανατροπή του λεωφορείου: 9 νεκροί

Το λεωφορείο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ραιδεστός (Τεκίρνταγ) – Αττάλεια με 34 επιβάτες, ανετράπη στις 10:20 το πρωί.

  • Ο τραγικός απολογισμός: 9 νεκροί (μεταξύ των οποίων και ο οδηγός που κατέληξε λίγο αργότερα) και 25 τραυματίες.

  • Τα αίτια: Ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν έκανε λόγο για υπερβολική ταχύτητα σε ολισθηρό οδόστρωμα λόγω βροχής, σε σημείο με πυκνή ομίχλη. «Είναι μια διασταύρωση που δεν πρέπει να τρέχεις, αλλά το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», τόνισε.

  • Έρευνα: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, διέταξε δικαστική έρευνα με τη συμμετοχή τριών εισαγγελέων.

2. Μετωπική σύγκρουση στην Ισπάρτα: 7 νεκροί

Σχεδόν ταυτόχρονα (10:30), στον οδικό άξονα Αττάλειας-Ισπάρτα, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

  • Απολογισμός: 7 άνθρωποι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σοβαρά. Η κακή ορατότητα και η ολισθηρότητα φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και εδώ.

