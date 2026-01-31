Τζέφρι Έπσταϊν: Η διαθήκη «της τελευταίας στιγμής» – Δαχτυλίδι 33 καρατίων και το νησί στην τελευταία του σύντροφο

Μόλις 48 ώρες πριν το τέλος του στο κελί των φυλακών, ο Τζέφρι Έπσταϊν υπέγραψε μια διαθήκη-σοκ που φέρνει στο φως το μέγεθος της αμύθητης περιουσίας του. Η δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει ποιοι ήταν οι εκλεκτοί της καρδιάς (και του ταμείου) του, αλλά και νέα, σκανδαλώδη στιγμιότυπα με πρωταγωνιστή τον Πρίγκιπα Άντριου.

Τα «δώρα» των 288 εκατομμυρίων δολαρίων

Στη διαθήκη που υπεγράφη στις 8 Αυγούστου 2019, ο Έπσταϊν προσπαθούσε να διασφαλίσει την Κάρινα Σούλιακ, τη γυναίκα που ήταν στο πλευρό του τα τελευταία 10 χρόνια και έμεινε γνωστή ως «the inspector».

Το δαχτυλίδι-σύμβολο: Ένα διαμάντι 33 καρατίων που θεωρείται «προγαμιαία υπόσχεση».

Τα ακίνητα: Το ιδιωτικό νησί Little Saint James, το ράντσο στο Νέο Μεξικό και πολυτελή διαμερίσματα σε Παρίσι και Νέα Υόρκη.

Μετρητά: 50 εκατομμύρια δολάρια προορίζονταν για τη Σούλιακ, αν και τελικά η περιουσία δεσμεύτηκε για τις αποζημιώσεις των θυμάτων.

Νέες φωτογραφίες-σοκ για το Μπάκιγχαμ

Ο φάκελος που ανοίχτηκε περιλαμβάνει χιλιάδες φωτογραφίες και email που καίνε τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Ο «Αόρατος Άνδρας»: Με αυτό το ψευδώνυμο υπέγραφε ο Πρίγκιπας Άντριου στην αλληλογραφία του με την Γκισλέιν Μάξουελ.

Η Σάρα Φέργκιουσον: Σε email της εμφανίζεται να αποκαλεί τον καταδικασμένο παιδόφιλο «τον αδελφό που πάντα ήθελα».

Τα ντοκουμέντα: Φωτογραφίες του Άντριου πάνω από ξαπλωμένη γυναίκα στο σπίτι του Έπσταϊν επιβεβαιώνουν τη στενή και σκοτεινή σχέση τους.

Παρά την εντυπωσιακή διανομή πλούτου στη διαθήκη, οι νομικές αξιώσεις των θυμάτων έχουν «μπλοκάρει» τα περισσότερα στοιχεία, αφήνοντας το δαχτυλίδι και τα νησιά ως μνημεία μιας περιόδου γεμάτης σκοτεινά μυστικά.



Η «μοιρασιά» της διαθήκης σε αριθμούς

Δικαιούχος - Ποσό / Περιουσιακό Στοιχείο

Κάρινα Σούλιακ - 50 εκατ. $, Νησί Little Saint James, Δαχτυλίδι 33κ.

Ντάρεν Ιντάικ (Δικηγόρος) - 50 εκατομμύρια δολάρια

Ρίτσαρντ Καν (Λογιστής) - 25 εκατομμύρια δολάρια

Γκισλέιν Μάξουελ - 10 εκατομμύρια δολάρια

