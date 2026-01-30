Ντόναλντ Τραμπ: Σενάρια για εγκεφαλικό και «καλπάζουσα» άνοια – Τι αποκαλύπτουν κορυφαίοι γιατροί

Στο επίκεντρο διεθνούς προβληματισμού βρίσκεται η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πληθαίνουν οι φωνές ειδικών που κάνουν λόγο για σοβαρή γνωστική παρακμή και σωματική κόπωση. Αν και ο Λευκός Οίκος διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σενάριο, ιατρικοί κύκλοι στις ΗΠΑ προειδοποιούν για «ραγδαία επιδείνωση» που ίσως οδηγήσει ακόμη και στην απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Οι «ύποπτες» μελανιές και η αγωγή για εγκεφαλικό

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Express, οι λεπτομέρειες που προδίδουν την κατάσταση της υγείας του Τραμπ βρίσκονται στα... χέρια του.

Η χρήση ασπιρίνης: Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι λαμβάνει καθημερινά 325 mg ασπιρίνης. Ο Δρ Μπρους Ντέιβιντσον επισημαίνει ότι αυτή η δοσολογία είναι χαρακτηριστική για ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σωματικά σημάδια: Παρατηρούνται μελανιές στα χέρια του, τις οποίες προσπαθεί να καλύψει με μακιγιάζ, καθώς και μια εμφανής αδυναμία στο δεξί του χέρι και τη μείωση της ακοής.

«Μετεωποκροταφική άνοια» και επιθετικότητα

Ο Δρ Τζον Γκάρτνερ, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, είναι καταπέλτης στις δηλώσεις του:

Γνωστική παρακμή: Ο πρόεδρος δυσκολεύεται να ολοκληρώσει προτάσεις και χάνει τη σκέψη του, σημάδια που δεν υπήρχαν πριν από τέσσερα χρόνια.

Απώλεια ελέγχου: Η μετεωποκροταφική άνοια, για την οποία υπάρχουν υποψίες, προκαλεί αυξημένη παρορμητικότητα, επιθετικότητα και απώλεια κοινωνικού ελέγχου.

Ο «Αμερικανός Χίτλερ»: Ο Γκάρτνερ χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, παρομοιάζοντας την προσωπικότητα του Τραμπ με αυτή του Χίτλερ, προειδοποιώντας ότι ένας ηγέτης με άνοια και ναρκισσισμό είναι «παγκόσμιος κίνδυνος».

Η 25η Τροπολογία και ο Λευκός Οίκος

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη για την ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας του Συντάγματος, η οποία επιτρέπει την απομάκρυνση του προέδρου εάν κριθεί ακατάλληλος.

Η θέση του Τραμπ: «Η υγεία μου είναι τέλεια», απαντά ο ίδιος, αν και πρόσφατα χρειάστηκε βοήθεια για να θυμηθεί τη λέξη «Αλτσχάιμερ», τη νόσο από την οποία έπασχε ο πατέρας του.

Η απάντηση της Χιούστον: Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τον χαρακτηρίζει ως τον πιο «οξυδερκή και ενεργητικό πρόεδρο» στην ιστορία.



Τα 4 «Κόκκινα Σημάδια» στην υγεία του Τραμπ

Φαρμακευτική αγωγή: Λήψη 325mg ασπιρίνης καθημερινά (ένδειξη εγκεφαλικού).

Γνωστικά κενά: Δυσκολία στην ανάκληση λέξεων και την ολοκλήρωση σύνθετων σκέψεων.

Σωματική αδυναμία: Μελανιές και μειωμένη κινητικότητα στο δεξί άκρο.

Συμπεριφορά: Αυξημένη ευερεθιστότητα και απώλεια συγκέντρωσης.

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε στον ώμο της μητέρας της κατά τη διάρκεια πτήσης – Σοκάρει η αιτία