Πέθανε στον ώμο της μητέρας της κατά τη διάρκεια πτήσης – Σοκάρει η αιτία

Συγκλονίζει η ιστορία της 44χρονης δικηγόρου που «έφυγε» ήρεμα στον ύπνο της ενώ ταξίδευε για το Λονδίνο. Τα αναπάντητα ερωτήματα της οικογένειας για τη φαρμακευτική αγωγή και η σπάνια καρδιακή πάθηση που την πρόδωσε στα 10.000 πόδια.

Το μοιραίο ταξίδι πάνω από τον Ατλαντικό

Η Ρέιτσελ Γκριν, μια καταξιωμένη δικηγόρος από τη Μινεσότα, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Κατά τη διάρκεια της πτήσης της Delta από τη Μινεάπολη προς το Λονδίνο, η 44χρονη αποκοιμήθηκε ακουμπώντας στον ώμο της μητέρας της. Όταν το αεροσκάφος πλησίαζε στον προορισμό του, η μητέρα της συνειδητοποίησε με τρόμο ότι η κόρη της δεν αντιδρούσε. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του πληρώματος και ενός γιατρού που βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες, η Ρέιτσελ είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα: Η «μυοκαρδιακή γεφύρωση»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ιατροδικαστών του Δυτικού Λονδίνου, ο θάνατος οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

Συγγενής πάθηση: Ο παθολογοανατόμος εντόπισε μυοκαρδιακή γεφύρωση, μια κατάσταση όπου μια αρτηρία περνά μέσα από τον καρδιακό μυ αντί για την επιφάνειά του.



Ο παθολογοανατόμος εντόπισε μυοκαρδιακή γεφύρωση, μια κατάσταση όπου μια αρτηρία περνά μέσα από τον καρδιακό μυ αντί για την επιφάνειά του. Φαρμακευτική αγωγή: Εξετάζεται αν ο συνδυασμός συνταγογραφούμενων φαρμάκων που λάμβανε η 44χρονη επιβάρυνε την καρδιά της.



Εξετάζεται αν ο συνδυασμός συνταγογραφούμενων φαρμάκων που λάμβανε η 44χρονη επιβάρυνε την καρδιά της. Το ερώτημα της αδελφής: Η αδελφή της θύματος, Ροξάν, ξέσπασε ζητώντας απαντήσεις για το γιατί η Ρέιτσελ δεν παραπέμφθηκε ποτέ σε καρδιολόγο, παρά τα «μη φυσιολογικά» αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων.

«Χάσαμε έναν άγγελο στη Γη. Έφυγε ήρεμα στον ύπνο της, πηγαίνοντας για ένα ταξίδι που περίμενε με ανυπομονησία», δήλωσε συντετριμμένη η αδελφή της.



Μια ζωή που έμεινε στη μέση

Η Ρέιτσελ Γκριν ταξίδευε στην Αγγλία για να πραγματοποιήσει ιστορική έρευνα και να ολοκληρώσει ένα βιβλίο που έγραφε. Η ιατροδικαστής Λίντια Μπράουν εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το γεγονός ότι μια τόσο δημιουργική γυναίκα δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο της, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της.

Διαβάστε ακόμα: Μινεάπολη: Βίντεο-σοκ από τη δολοφονία 51χρονου από ομοσπονδιακούς πράκτορες – Χάος και οργή στους δρόμους