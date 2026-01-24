Σε κατάσταση πολιορκίας η Μινεσότα. Πράκτορες των ICE πυροβόλησαν θανάσιμα πολίτη εν μέσω επιχείρησης καταστολής. Το σκληρό βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου και η οργισμένη αντίδραση του Κυβερνήτη κατά Τραμπ.

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός 51χρονου άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες (ICE) το Σάββατο. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και επαληθεύτηκε από μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, έχει πυροδοτήσει νέο κύμα διαδηλώσεων και συγκρούσεων με την αστυνομία.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και η «εκτέλεση»

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, διακρίνονται πράκτορες να συγκρατούν έναν άνδρα στο πεζοδρόμιο. Τουλάχιστον ένας αξιωματικός φαίνεται να τον χτυπά με αντικείμενο, πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός που σωριάζει τον 51χρονο στο έδαφος.

Η θέση των αρχών: Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υποστηρίζει ότι ο ύποπτος οπλοφορούσε και είχε δύο γεμιστήρες.

Η αντίδραση του πλήθους: Δεκάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν τους πράκτορες φωνάζοντας «δολοφόνοι» και «ναζί», ενώ οι αρχές απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

????BREAKING: ANOTHER ICE SHOOTING IN MINNEAPOLIS THIS MONTH, MAN DEAD



Federal agents pin down suspect near 26th & Nicollet, shots at point-blank after struggle. Video shows him on ground before gunfire. Armed? Gun recovered, but chaos reigns. Walz blasts Trump: "Sickening... end… pic.twitter.com/N4JNe167Ud — Parler (@getparlerapp) January 24, 2026



Πολιτική σύγκρουση στην κορυφή

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση απόσυρση των ομοσπονδιακών δυνάμεων. «Αποσύρετε τους χιλιάδες βίαιους, άπειρους αξιωματικούς από τη Μινεσότα. Τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια επικίνδυνη στρατιωτικοποίηση της καταστολής.

