Τραγωδία στην Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 12χρονο αγόρι – Τρεις επιθέσεις σε 48 ώρες, σοκάρουν οι μαρτυρίες

Σοκ επικρατεί στην παγκόσμια κοινή γνώμη από τη νέα πολύνεκρη επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία, με θύμα ένα 12χρονο αγόρι. Πρόκειται για το τρίτο θανατηφόρο περιστατικό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ η έξαρση των επιθέσεων τις τελευταίες 48 ώρες έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το 12χρονο αγόρι κολυμπούσε σε δημοφιλή παραλία όταν δέχθηκε την αιφνίδια επίθεση. Παρά την άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών και των διασωστών που έσπευσαν στο σημείο, τα τραύματα του παιδιού ήταν τόσο σοβαρά που κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα.

Τρεις επιθέσεις σε μόλις δύο ημέρες

Η Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς μέσα σε 48 ώρες έχουν καταγραφεί τρεις επιθέσεις:

Το 12χρονο θύμα: Η τελευταία τραγωδία που συγκλονίζει τη χώρα.

Δύο ακόμα τραυματισμοί: Άλλοι δύο κολυμβητές νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αντίστοιχα περιστατικά σε κοντινές περιοχές.

Αυξημένη δραστηριότητα: Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων ίσως ωθεί τους καρχαρίες πιο κοντά στις ακτές.

Twelve-year-old Nico Antic died from injuries sustained in a shark attack at Vaucluse almost a week ago, as Sydney beaches face heightened shark activity over the Australia Day long weekend. pic.twitter.com/Up9bmQuWDz — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 24, 2026

Συναγερμός στις αρχές – Κλειστές παραλίες

Πολλές παραλίες στη νότια και δυτική Αυστραλία έχουν κλείσει προληπτικά, ενώ drones και ελικόπτερα σαρώνουν τις ακτές για τον εντοπισμό των αρπακτικών. «Είναι μια μαύρη μέρα. Η συχνότητα αυτών των επιθέσεων είναι πέρα από κάθε προηγούμενο», δήλωσε εκπρόσωπος των τοπικών αρχών.

???????? [ AUSTRALIA ]



???? A 12-year-old boy has died after a shark attack while swimming with friends at a beach in Sydney, according to local authorities.



???? The victim was critically injured in the attack and later succumbed to his wounds. Authorities have closed nearby beaches as… pic.twitter.com/f46ZcTRGUz — DC_Global_News (@DC_Global_News) January 24, 2026

