Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται στην περιοχή – Θα απαντήσουμε στην απειλή, προειδοποιεί το Ιράν

Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται στην περιοχή – Θα απαντήσουμε στην απειλή, προειδοποιεί το Ιράν

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς η μετακίνηση ισχυρών αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων προς την περιοχή πυροδοτεί φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη. Η Ουάσινγκτον στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής, ενώ η Τεχεράνη απαντά με σκληρή γλώσσα, δηλώνοντας έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Η αμερικανική απόβαση και το μήνυμα στην Τεχεράνη

Η κίνηση της αμερικανικής αρμάδας, που περιλαμβάνει αεροπλανοφόρα και πλοία συνοδείας, θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες επιδείξεις ισχύος των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με αναλυτές, ο στόχος είναι διπλός:

  • Προστασία των συμμάχων: Διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή και στήριξη στο Ισραήλ.

  • Αποτροπή του Ιράν: Μήνυμα προς την Τεχεράνη να μην κλιμακώσει τις προκλήσεις μέσω των πληρεξουσίων της (proxies).

Η οργισμένη αντίδραση του Ιράν

Η απάντηση από την ιρανική ηγεσία ήταν ακαριαία. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επιθετική κίνηση θα λάβει «συντριπτική απάντηση».

  • «Είμαστε έτοιμοι»: Το Ιράν διεξάγει ήδη στρατιωτικές ασκήσεις ευρείας κλίμακας.

  • Απειλή για τα στενά: Υπάρχουν φόβοι για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που θα προκαλούσε παγκόσμιο ενεργειακό σοκ.

Σε αναμμένα κάρβουνα η διεθνής κοινότητα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες. Ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, καθώς ένα «ατύχημα» στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σύρραξη με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.

Διαβάστε ακόμα: Ισπανία: Σύγκρουση τρένων με 200 χλμ/ώρα – Τα 20 δευτερόλεπτα που οδήγησαν στους 39 νεκρούς και οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό
Κοινωνία

Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα
Κοινωνία

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα

«Πόλεμος» στον αέρα για την τραγωδία στη Γλυφάδα: Άγριος καβγάς Παγώνη – Καλλιακμάνη
Media

«Πόλεμος» στον αέρα για την τραγωδία στη Γλυφάδα: Άγριος καβγάς Παγώνη – Καλλιακμάνη

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα
Κοινωνία

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα

Σφοδρή επίθεση Λένας Διβάνη στη Μαρία Καρυστιανού: «Χρησιμοποιήσατε τη δημοκρατική βιτρίνα για ακροδεξιές ιδέες»
Πολιτική

Σφοδρή επίθεση Λένας Διβάνη στη Μαρία Καρυστιανού: «Χρησιμοποιήσατε τη δημοκρατική βιτρίνα για ακροδεξιές ιδέες»