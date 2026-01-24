Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς η μετακίνηση ισχυρών αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων προς την περιοχή πυροδοτεί φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη. Η Ουάσινγκτον στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής, ενώ η Τεχεράνη απαντά με σκληρή γλώσσα, δηλώνοντας έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Η αμερικανική απόβαση και το μήνυμα στην Τεχεράνη

Η κίνηση της αμερικανικής αρμάδας, που περιλαμβάνει αεροπλανοφόρα και πλοία συνοδείας, θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες επιδείξεις ισχύος των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με αναλυτές, ο στόχος είναι διπλός:

Προστασία των συμμάχων: Διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή και στήριξη στο Ισραήλ.

Αποτροπή του Ιράν: Μήνυμα προς την Τεχεράνη να μην κλιμακώσει τις προκλήσεις μέσω των πληρεξουσίων της (proxies).

Η οργισμένη αντίδραση του Ιράν

Η απάντηση από την ιρανική ηγεσία ήταν ακαριαία. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επιθετική κίνηση θα λάβει «συντριπτική απάντηση».

«Είμαστε έτοιμοι»: Το Ιράν διεξάγει ήδη στρατιωτικές ασκήσεις ευρείας κλίμακας.

Απειλή για τα στενά: Υπάρχουν φόβοι για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που θα προκαλούσε παγκόσμιο ενεργειακό σοκ.

Σε αναμμένα κάρβουνα η διεθνής κοινότητα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες. Ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, καθώς ένα «ατύχημα» στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σύρραξη με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.

