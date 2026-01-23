Σοκ στον Ισημερινό: Εκτέλεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου από δράστες μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρνει στο φως της δημοσιότητας μια στυγερή δολοφονία που σημειώθηκε σε εύπορη περιοχή του Ισημερινού. Εκτελεστές ντυμένοι με στολές που παρέπεμπαν σε αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν σε γήπεδο ποδοσφαίρου και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τρία άτομα, ανάμεσά τους και έναν ηγετικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Ίσλα Μοκολί, κοντά στην πόλη Σαμποροντόν:

Η εισβολή: Ενώ εννέα άνδρες έπαιζαν ποδόσφαιρο, πέντε ένοπλοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες, έντρομοι, έπεσαν στο έδαφος.

Ο στόχος: Οι δράστες χρησιμοποίησαν φακούς για να ταυτοποιήσουν τον Στάλιν Ρολάντο Ολιβέρο Βάργκας, γνωστό ως «Μαρίνο». Αφού τον κλώτσησαν, τον πυροβόλησαν εξ επαφής μπροστά στους υπόλοιπους παίκτες.

Ο απολογισμός: Εκτός από τον Βάργκας, εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί στη γύρω περιοχή, όλοι τους άτομα με βεβαιωμένο ποινικό παρελθόν.

Τα κίνητρα πίσω από το λουτρό αίματος

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Τζον Ράιμπεργκ, ο «Μαρίνο» ήταν ο ηγέτης της συμμορίας «Λος Λαγάρτος» (Οι Σαύρες). Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών λόγω «προδοσίας», καθώς το θύμα φέρεται να είχε ξεκινήσει επαφές με την αντίπαλη οργάνωση «Λος Λόμπος» για να αλλάξει στρατόπεδο.



Μια χώρα σε δίνη βίας

Ο Ισημερινός το 2026 συνεχίζει να βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση ασφαλείας. Μέσα σε λίγα χρόνια, η χώρα μετατράπηκε σε κεντρικό κόμβο διακίνησης ναρκωτικών προς την Ευρώπη, με τις εγκληματικές οργανώσεις να ελέγχουν ολόκληρες περιοχές.

Η δολοφονία Πινέιδα: Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιδα έπεσε επίσης θύμα δολοφονικής επίθεσης μαζί με τη σύντροφό του, επιβεβαιώνοντας ότι κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο.



Η χρήση αστυνομικών στολών από καρτέλ ναρκωτικών στον Ισημερινό είναι μια τακτική που στοχεύει στον αιφνιδιασμό και την παράλυση των θυμάτων. Η επίθεση σε μια «εύπορη και ασφαλή» ζώνη όπως η Ίσλα Μοκολί στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν τη δύναμη να χτυπήσουν οπουδήποτε, ακινητοποιώντας ακόμη και ιδιωτικές φρουρές ασφαλείας.

: Η βία στον Ισημερινό έχει άμεσο αντίκτυπο και στην Ευρώπη, καθώς η χώρα αποτελεί πλέον την κύρια πύλη εξαγωγής κοκαΐνης, γεγονός που εξηγεί το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τέτοια περιστατικά.

