Έλον Μασκ στο Νταβός: «Θέλω να πεθάνω στον Άρη, αλλά όχι κατά την πρόσκρουση» – Το όραμα για AI δορυφόρους

Ο Έλον Μασκ βρέθηκε εκτάκτως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός (Ιανουάριος 2026), τραβώντας για ακόμη μια φορά τα βλέμματα με τις δηλώσεις του για τους εξωγήινους, την αποίκηση του Άρη και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα. Σε μια συζήτηση με τον Λάρι Φινκ της BlackRock, ο ισχυρός άνδρας της SpaceX επαναβεβαίωσε την προσήλωσή του στο να καταστήσει την ανθρωπότητα πολυπλανητικό είδος.

Εξωγήινοι και η «σπάνια» συνείδηση

Όταν η κουβέντα έφτασε στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής, ο Μασκ απάντησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Τους λέω ότι είμαι ένας από αυτούς». Ωστόσο, σοβαρεύοντας, τόνισε:

Κανένα ίχνος: Παρά τις χιλιάδες εκτοξεύσεις της SpaceX, δεν έχει βρεθεί καμία ένδειξη άλλου πολιτισμού.

Το «φως» της συνείδησης: Για τον Μασκ, η ανθρώπινη συνείδηση είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύμπαν, ένα «μικρό κερί στο σκοτάδι» που οφείλουμε να προστατεύσουμε επεκτείνοντάς το πέρα από τα όρια της Γης.

Σχέδιο «Άρης»: Starship και επιβίωση

Ο ιδρυτής της SpaceX επανέλαβε τον στόχο του για τον Κόκκινο Πλανήτη, παρά τα τεχνικά εμπόδια.

Η ατάκα της βραδιάς: «Θέλω να πεθάνω στον Άρη, αλλά όχι κατά την πρόσκρουση», δήλωσε, προκαλώντας τα γέλια των παρευρισκομένων.

Το παράθυρο ευκαιρίας: Εξήγησε ότι η ευθυγράμμιση των πλανητών κάθε δύο χρόνια καθιστά τη μεταφορά εφοδίων με το Starship μια περίπλοκη εφοδιαστική εξίσωση, αλλά παραμένει αισιόδοξος.

Δορυφόροι AI και Ενέργεια Terawatt

Η πιο ενδιαφέρουσα τεχνολογική αποκάλυψη αφορούσε το μέλλον της Starlink και της xAI:

AI στο διάστημα: Ο Μασκ σχεδιάζει την εκτόξευση δορυφόρων που θα ενσωματώνουν προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια.

Κλίμακα Terawatt: Επισήμανε ότι οι ανάγκες της AI για ενέργεια είναι κολοσσιαίες και το διάστημα προσφέρει τον ιδανικό χώρο για υποδομές τεράστιας κλίμακας, μακριά από τους περιορισμούς της Γης.



Η παρουσία του Μασκ στο Νταβός το 2026 δείχνει τη σύγκλιση των μεγάλων εγχειρημάτων του (SpaceX, xAI, Tesla).

Η ιδέα για «AI δορυφόρους» δεν είναι απλώς θεωρητική. Με την εκρηκτική άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, το ενεργειακό κόστος στη Γη γίνεται δυσβάσταχτο. Η μεταφορά των data centers στο διάστημα, όπου η ηλιακή ενέργεια είναι άφθονη 24/7, αποτελεί μια στρατηγική κίνηση που θα μπορούσε να δώσει στην xAI ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Ο Μασκ δεν πουλάει πλέον μόνο «ταξίδια στον Άρη», αλλά μια διαστημική υποδομή υπολογιστικής ισχύος.

