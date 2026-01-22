Νοσοκόμα βασάνισε βρέφος 5 ημερών – Οι γονείς έμαθαν την αλήθεια μετά από 3 χρόνια. Βίντεο - σοκ

Μια υπόθεση που προκαλεί παγκόσμιο αποτροπιασμό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τη βάναυση κακοποίηση ενός βρέφους μόλις πέντε ημερών από νοσοκόμα σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Το περιστατικό, που συνέβη στο Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, άφησε το παιδί με μόνιμη εγκεφαλική παράλυση, επιληψία και σωματική αναπηρία.

Το χρονικό των 14 λεπτών της φρίκης

Στις 21 Μαΐου 2021, η νοσοκόμα Χαζέλ Ντιρίκ Β., στην προσπάθειά της να πάρει αίμα από τη μικρή Ντενίζ Εσίν Μποζοκλάρ, έχασε τον έλεγχο. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν σκηνές που «σπάνε καρδιές»:

Βάναυσα χτυπήματα: Η νοσοκόμα χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του βρέφους στη θερμοκοιτίδα.

Κάταγμα: Έσφιξε και τράβηξε το αριστερό πόδι του μωρού με τέτοια δύναμη που το έσπασε, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί αμέσως.

Αδιαφορία: Παρά το εμφανές κάταγμα, η νοσοκόμα αποχώρησε χωρίς να καλέσει βοήθεια.

Η συγκάλυψη και η τυχαία αποκάλυψη

Το νοσοκομείο, αν και εντόπισε τη βία μέσω των καμερών λίγες ημέρες αργότερα, επέλεξε να συγκαλύψει το γεγονός. Μετέφεραν το παιδί σε ιδιωτική κλινική χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς για την αιτία των τραυμάτων.

Η οικογένεια Μποζοκλάρ έζησε στο σκοτάδι για τρία ολόκληρα χρόνια, πιστεύοντας ότι οι αναπηρίες της κόρης τους ήταν αποτέλεσμα επιπλοκών της πρόωρης γέννησης. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε τυχαία το 2024, μέσω μιας ειδοποίησης στο τουρκικό σύστημα e-Devlet (αντίστοιχο του gov.gr) για μια δίκη που αφορούσε το περιστατικό.

Sağlıklı doğdu, hemşire şiddeti engelli bıraktı



????Kahramanmaraş’ta hemşirenin şiddet uyguladığı Deniz Esin bebek, bedensel ve zihinsel engelli kaldı.



????Aile, kızlarının aslında doğuştan değil, şiddet sonucu engelli kaldığını, idari soruşturma sonucu 3 yıl sonra açılan davayla… pic.twitter.com/UvwLnopQ7r — takiptekal (@takiptekaltr) January 22, 2026



Ελεύθερη η νοσοκόμα – Οργή στην Τουρκία

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η νοσοκόμα παραμένει ελεύθερη, καθώς διώκεται μόνο για «εκούσια σωματική βλάβη» με μέγιστη ποινή τα 3 έτη. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Σαΐτ Μπολάτ, κάνει λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ζητά την άμεση προφυλάκισή της.

«Η νοσοκόμα συνεχίζει τη ζωή της, ενώ το παιδί μας καταστράφηκε», δηλώνει συντετριμμένη η οικογένεια.





Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει το τεράστιο κενό στον έλεγχο των ιδιωτικών και δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Η απόκρυψη εγκληματικής ενέργειας από τη διοίκηση ενός νοσοκομείου αποτελεί από μόνη της κακουργηματική πράξη. Το γεγονός ότι οι γονείς ενημερώθηκαν από μια αυτοματοποιημένη ειδοποίηση του κράτους και όχι από τους αρμόδιους φορείς, δείχνει τη συστημική αποτυχία προστασίας των ασθενών. Το 2026, η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης (e-Devlet) λειτούργησε ως ο μοναδικός σύμμαχος της οικογένειας για να μάθει την αλήθεια.

