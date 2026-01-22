Η τραγωδία του 14χρονου Τζουλς: Τα «σκοτεινά» τελευταία 30 λεπτά και η δικαστική μάχη με το TikTok

Η τραγωδία του 14χρονου Τζουλς: Τα «σκοτεινά» τελευταία 30 λεπτά και η δικαστική μάχη με το TikTok

Μια συγκλονιστική ιστορία που ξεκίνησε από ένα ανέμελο απόγευμα στο Τσέλτεναμ το 2022, έχει μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο δικαστικό αγώνα κατά των social media. Η Έλεν Ρουμ, μητέρα του 14χρονου Τζουλς Σουίνι, δεν αναζητά πλέον μόνο παρηγοριά, αλλά την αλήθεια για το τι συνέβη στο δωμάτιο του γιου της τα τελευταία 30 λεπτά της ζωής του.

Το χρονικό μιας «τέλειας» ημέρας που έληξε σε εφιάλτη

Την 14η Απριλίου 2022, τίποτα δεν προμήνυε το κακό. Ο Τζουλς, ένα χαρούμενο παιδί που ονειρευόταν να γίνει σεφ, είχε περάσει τη μέρα του παίζοντας ποδόσφαιρο και ψήνοντας marshmallows στον κήπο.

  • 21:00: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον Τζουλς να αποχαιρετά έναν φίλο του γελώντας.
  • 21:00 - 20:30: Το κενό. Τα «χαμένα» 30 λεπτά που η μητέρα του πιστεύει ότι κρύβουν την απάντηση.
  • 22:13: Η μητέρα του τον βρίσκει αναίσθητο στο πάτωμα του δωματίου του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί διαπιστώνεται νεκρό.


Η υποψία για το «Blackout Challenge»

Καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις ήταν καθαρές και δεν υπήρχε ιστορικό ψυχικής υγείας ή εκφοβισμού, η προσοχή στράφηκε στο κινητό του. Η μητέρα του υποψιάζεται ότι ο Τζουλς έπεσε θύμα της διαδικτυακής πρόκλησης «Blackout Challenge», η οποία ενθαρρύνει τους χρήστες να περιορίσουν το οξυγόνο στον εγκέφαλο για μια σύντομη ευφορία – μια πρακτική που συχνά αποβαίνει μοιραία.

 
Δαβίδ εναντίον Γολιάθ: Η αγωγή κατά του TikTok

Η Έλεν Ρουμ, μαζί με άλλους γονείς, κατέθεσε αγωγή στο Ντελαγουέρ των ΗΠΑ κατά του TikTok, ζητώντας:

  1. Πρόσβαση στα δεδομένα: Την αποκάλυψη του περιεχομένου που είδε το παιδί της τα τελευταία λεπτά.
  2. Λογοδοσία: Την αναγνώριση της ευθύνης των πλατφορμών για τους αλγόριθμους που προωθούν επικίνδυνες προκλήσεις σε ανηλίκους.
    Η εταιρεία ζήτησε την απόρριψη της αγωγής, επικαλούμενη τη νομοθεσία περί ευθύνης περιεχομένου τρίτων, ενώ η δικαστική απόφαση αναμένεται εντός 90 ημερών.

 
Η περίπτωση του Τζουλς αναδεικνύει το τεράστιο κενό στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο το 2026.

Η άποψη της μητέρας ότι άτομα κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα social media κερδίζει έδαφος διεθνώς. Η «δύναμη της θλίψης μιας μητέρας», όπως λέει η ίδια, μετατρέπεται σε πολιτικό μοχλό πίεσης. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προκλήσεις αυτές δεν εμφανίζονται πάντα ως «επικίνδυνες» στην αρχή, αλλά συχνά «γλιστρούν» στη ροή των παιδιών μέσω αλγορίθμων που αναγνωρίζουν την εφηβική περιέργεια.

