LIVE: Η Αττική σε «Red Code» – Φούσκωσε ο Ιλισσός, δεμένα πλοία και μπαράζ 112 – Όλες οι εξελίξεις

LIVE: Η Αττική σε «Red Code» – Φούσκωσε ο Ιλισσός, δεμένα πλοία και μπαράζ 112 – Όλες οι εξελίξεις

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας από το κύμα κακοκαιρίας που «σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά του. Με τη στάθμη του Ιλισσού να ανεβαίνει απειλητικά και τον «κόκκινο συναγερμό» να επεκτείνεται πλέον και στο Βόρειο Αιγαίο, οι Αρχές απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Ήδη καταγράφονται τα πρώτα σοβαρά προβλήματα με πτώσεις δέντρων, καθιζήσεις δρόμων και διακοπές ρεύματος.

Οι τελευταίες εξελίξεις (Update 15:00):

Αττική SOS: Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα το λεκανοπέδιο. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται σε Άλιμο, Γλυφάδα και Μοσχάτο. Ο Ιλισσός έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα.
Νέο Red Code: Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έως την Πέμπτη.
Προβλήματα στην Επαρχία: Στην Πάτρα, άνεμοι που ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα ξερίζωσαν δέντρα, ενώ στα Χανιά κολώνα της ΔΕΗ μετακινήθηκε από τις ριπές. Στη Γαύδο, η θάλασσα παρέσυρε μέχρι και αυτοκίνητο!
Ακτοπλοΐα: Πλήρες απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο. Κλειστή και η γραμμή Ρίο-Αντίρριο.
Εργασιακά: Σε ισχύ η υποχρεωτική παύση εργασιών (delivery κ.λπ.) έως τις 20:00.

Οδηγός Προστασίας: Τι να προσέξετε
Αποφύγετε τα ρέματα: Μην διασχίζετε χειμάρρους ούτε πεζή ούτε με όχημα.
Κεραυνοί: Αν είστε στο σπίτι, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και αποφύγετε την επαφή με σωληνώσεις υδραυλικών.
Αντιολισθητικά: Υποχρεωτική η κατοχή αλυσίδων ή άλλων μέσων στα οχήματα.

Η σημερινή ημέρα απαιτεί ψυχραιμία και αυστηρή τήρηση των οδηγιών. Η άνοδος της στάθμης των ποταμών εντός του αστικού ιστού (Ιλισσός, Κηφισός) είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για πλημμύρες σε υπόγεια και ισόγεια. Η απόφαση για το "Red Code" δεν είναι τυπική· οι μετεωρολόγοι περιμένουν φαινόμενα που έχουμε να δούμε καιρό στην Αττική.

Διαβάστε ακόμα: Σοκ στη Μασσαλία: Φορτηγάκι χωρίς οδηγό παρέσυρε μαθητές μετά από εκδρομή – Η «μοιραία» παράλειψη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου – «Κόκκινος συναγερμός» για σφοδρές καταιγίδες και τηλεκπαίδευση
Κοινωνία

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου – «Κόκκινος συναγερμός» για σφοδρές καταιγίδες και τηλεκπαίδευση

Αγροτικά Μπλόκα: «Οχυρώνονται» στα Μάλγαρα οι αγρότες – Κοινό μέτωπο Θεσσαλονίκης και Χαλκηδόνας μετά το Μαξίμου
Οικονομία

Αγροτικά Μπλόκα: «Οχυρώνονται» στα Μάλγαρα οι αγρότες – Κοινό μέτωπο Θεσσαλονίκης και Χαλκηδόνας μετά το Μαξίμου

Ριφιφί: Η σκληρή αληθινή ιστορία πίσω από το φινάλε – Η τραγωδία του μικρού Παναγιώτη που συγκλόνισε το πανελλήνιο
Κοινωνία

Ριφιφί: Η σκληρή αληθινή ιστορία πίσω από το φινάλε – Η τραγωδία του μικρού Παναγιώτη που συγκλόνισε το πανελλήνιο

«Ραβασάκια» φωτιά για χιλιάδες οδηγούς: Ξεκινούν τα πρόστιμα έως 1.000€ για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη
Οικονομία

«Ραβασάκια» φωτιά για χιλιάδες οδηγούς: Ξεκινούν τα πρόστιμα έως 1.000€ για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη

Γροιλανδία και Καναδάς ετοιμάζονται για αμερικανική εισβολή – Τα memes του Τραμπ και τα σενάρια «ανταρτοπόλεμου»
Κόσμος

Γροιλανδία και Καναδάς ετοιμάζονται για αμερικανική εισβολή – Τα memes του Τραμπ και τα σενάρια «ανταρτοπόλεμου»