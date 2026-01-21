Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας από το κύμα κακοκαιρίας που «σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά του. Με τη στάθμη του Ιλισσού να ανεβαίνει απειλητικά και τον «κόκκινο συναγερμό» να επεκτείνεται πλέον και στο Βόρειο Αιγαίο, οι Αρχές απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Ήδη καταγράφονται τα πρώτα σοβαρά προβλήματα με πτώσεις δέντρων, καθιζήσεις δρόμων και διακοπές ρεύματος.

Οι τελευταίες εξελίξεις (Update 15:00):

Αττική SOS: Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα το λεκανοπέδιο. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται σε Άλιμο, Γλυφάδα και Μοσχάτο. Ο Ιλισσός έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα.

Νέο Red Code: Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έως την Πέμπτη.

Προβλήματα στην Επαρχία: Στην Πάτρα, άνεμοι που ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα ξερίζωσαν δέντρα, ενώ στα Χανιά κολώνα της ΔΕΗ μετακινήθηκε από τις ριπές. Στη Γαύδο, η θάλασσα παρέσυρε μέχρι και αυτοκίνητο!

Ακτοπλοΐα: Πλήρες απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο. Κλειστή και η γραμμή Ρίο-Αντίρριο.

Εργασιακά: Σε ισχύ η υποχρεωτική παύση εργασιών (delivery κ.λπ.) έως τις 20:00.

Οδηγός Προστασίας: Τι να προσέξετε

Αποφύγετε τα ρέματα: Μην διασχίζετε χειμάρρους ούτε πεζή ούτε με όχημα.

Κεραυνοί: Αν είστε στο σπίτι, αποσυνδέστε τηλεοράσεις και αποφύγετε την επαφή με σωληνώσεις υδραυλικών.

Αντιολισθητικά: Υποχρεωτική η κατοχή αλυσίδων ή άλλων μέσων στα οχήματα.



Η σημερινή ημέρα απαιτεί ψυχραιμία και αυστηρή τήρηση των οδηγιών. Η άνοδος της στάθμης των ποταμών εντός του αστικού ιστού (Ιλισσός, Κηφισός) είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για πλημμύρες σε υπόγεια και ισόγεια. Η απόφαση για το "Red Code" δεν είναι τυπική· οι μετεωρολόγοι περιμένουν φαινόμενα που έχουμε να δούμε καιρό στην Αττική.

