Σε αχαρτογράφητα γεωπολιτικά νερά εισέρχεται η διεθνής κοινότητα, καθώς η Γροιλανδία και ο Καναδάς λαμβάνουν πλέον επίσημα μέτρα προετοιμασίας για το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «απόκτησης» των εδαφών αυτών, που αρχικά αντιμετωπίστηκαν ως ρητορικά σχήματα, έχουν μετατραπεί σε έναν εφιάλτη ασφαλείας, με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας να καλεί τους πολίτες σε αποθήκευση τροφίμων και τον καναδικό στρατό να μοντελοποιεί σενάρια άμυνας απέναντι στον πανίσχυρο νότιο γείτονά του.

Το χρονικό της κλιμάκωσης

Γροιλανδία σε κατάσταση ετοιμότητας : Ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για την προστασία των πολιτών. Παράλληλα, εκδόθηκε σύσταση προς τον πληθυσμό για αποθήκευση τροφίμων και εφοδίων για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Το «Μοντέλο Εισβολής» του Καναδά: Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Globe and Mail, ο καναδικός στρατός εξέτασε σενάριο αμερικανικής επίθεσης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι κύριες στρατηγικές θέσεις της χώρας θα μπορούσαν να εξουδετερωθούν σε μόλις 48 ώρες.

Τακτικές Ανταρτοπόλεμου: Σε περίπτωση εισβολής, η Οτάβα σχεδιάζει μια «εκστρατεία εξέγερσης» με ενέδρες και ανορθόδοξο πόλεμο, στα πρότυπα των συγκρούσεων στο Αφγανιστάν, προκειμένου να καταστήσει την κατοχή δυσβάσταχτη για τις ΗΠΑ.

Η ψηφιακή επίθεση Τραμπ: Μέσα στη νύχτα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέκλυσε τα social media με memes που τον δείχνουν να «κατακτά» τον Βορρά, ενώ δημοσιοποίησε προσωπικά μηνύματα από τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Μαρκ Ρούτε, επιμένοντας πως η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Δασμοί και ΝΑΤΟ: Η απειλή για επιβολή δασμών από την 1η Φεβρουαρίου σε συμμάχους του ΝΑΤΟ που στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία προκαλεί την οργισμένη αντίδραση της Δανίας και της Ευρώπης.





Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα που ο Καναδάς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ρητορική του Τραμπ περί «51ης Πολιτείας» και η γεωστρατηγική σημασία της Αρκτικής για τον έλεγχο των νέων ναυτιλιακών οδών, έχουν μετατρέψει τη βόρεια Αμερική σε μια ζώνη δυνητικής σύγκρουσης. Η αναφορά σε «τακτικές ανταρτοπόλεμου» από την πλευρά του Καναδά δείχνει την πλήρη αποδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ιστορικών συμμάχων.

