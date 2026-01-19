Ισπανία: Σύγκρουση τρένων με 200 χλμ/ώρα – Τα 20 δευτερόλεπτα που οδήγησαν στους 39 νεκρούς και οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Ισπανία: Σύγκρουση τρένων με 200 χλμ/ώρα – Τα 20 δευτερόλεπτα που οδήγησαν στους 39 νεκρούς και οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Σκηνικό απόλυτης καταστροφής στην Ανδαλουσία, όπου η σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας στην ίδια γραμμή άφησε πίσω της τουλάχιστον 39 νεκρούς και 152 τραυματίες. Οι αποκαλύψεις για τα ελλιπή συστήματα ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών που έπεσαν στο κενό προκαλούν οργή, την ώρα που οι διασώστες δίνουν μάχη στα συντρίμμια.

Τα στοιχεία που σοκάρουν

  • Η Μοιραία Σύγκρουση: Το τρένο Iryo (317 επιβάτες) εκτροχιάστηκε και 20 δευτερόλεπτα μετά συγκρούστηκε με το Alvia (100 επιβάτες) που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
  • Ταχύτητες Θανάτου: Τα δύο τρένα ταξίδευαν με 205 και 210 χλμ/ώρα αντίστοιχα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που δύο βαγόνια «εκτινάχθηκαν στον αέρα».
  • Το «Χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου»: Το συνδικάτο μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει από τον Αύγουστο για «σοβαρή φθορά» στις ράγες στο συγκεκριμένο σημείο.
  • Σκηνές Φρίκης: Επιβάτες περιγράφουν τη σύγκρουση σαν «σεισμό» ή «ταινία τρόμου», σπάζοντας τα παράθυρα με σφυράκια για να απεγκλωβιστούν.

 

 

 
Το «παράδοξο» του δυστυχήματος

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας χαρακτήρισε το ατύχημα «εξαιρετικά παράξενο», καθώς συνέβη σε ευθεία γραμμή, με σχεδόν καινούργιο τρένο και σύστημα ασφαλείας (LZB) που υποτίθεται ότι αποτρέπει το ανθρώπινο λάθος. Ωστόσο, οι καταγγελίες για «λακκούβες και ανισορροπίες» στις γραμμές ηλεκτροδότησης ρίχνουν βαριά σκιά στις αρχές.

Πολιτικές προεκτάσεις

Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε τη μετάβασή του στο Νταβός και μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας. Η Ισπανία, που ακόμα προσπαθεί να συνέλθει από τις φονικές πλημμύρες της Βαλένθια, βρίσκεται ξανά σε εθνικό πένθος.

