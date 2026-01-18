Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση και εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας – 300 επιβάτες στα συντρίμμια

Δραματικές στιγμές στην Ανταμούζ της Κόρδοβας. Πώς το τρένο Iryo «πέρασε» στη διπλανή γραμμή και χτύπησε το συρμό προς Ουέλβα. Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες – Σε απόγνωση ο δήμαρχος της περιοχής.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η νότια Ισπανία μετά το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (18/1). Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, περίπου 300 άτομα επέβαιναν στους δύο συρμούς υψηλής ταχύτητας που εκτροχιάστηκαν στην περιοχή Ανταμούζ, κοντά στην Κόρδοβα.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα), όταν ένα τρένο της εταιρείας Iryo, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα - Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε μόλις 10 λεπτά μετά την αναχώρησή του. Το τρένο «γλίστρησε» στην παρακείμενη γραμμή, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα τελευταία βαγόνια (7 και 8) ενός άλλου συρμού που ταξίδευε προς την Ουέλβα.

Νεκροί και τραυματίες

Αν και οι αρχικές αναφορές της αστυνομίας έκαναν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς, οι ισπανικές αρχές και η εφημερίδα El Pais συστήνουν προσοχή μέχρι την τελική επιβεβαίωση. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος, ωστόσο στο σημείο έχουν αναπτυχθεί κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο δήμαρχος της Ανταμούζ, Rafael Ángel Moreno, δήλωσε συγκλονισμένος από τον τόπο της τραγωδίας: «Δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι εδώ με τους ανθρώπους που βοηθούν!».

Παράλυση στο δίκτυο

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Óscar Puente, παρακολουθεί την κατάσταση από το κέντρο επιχειρήσεων στη Μαδρίτη. Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί πλήρως, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών.

#BREAKING

At least 2 dead, multiple injured & trapped after two high-speed trains derail in #Adamuz near #Córdoba, #Spain today. pic.twitter.com/UbcVW8YqmNhttps://t.co/M5gg6ddQfP

One train (Iryo from Málaga to Madrid) derailed into the adjacent track, hitting oncoming AVE train.… — ⚡️???? World News ????⚡️ (@ferozwala) January 18, 2026

A collision occurred between two high-speed trains near the town of Adamuz (Córdoba Province, Spain).

One of the trains, traveling from Málaga to Puerta de Atocha, derailed at the inbound switches and crossed onto the adjacent track, causing the collision pic.twitter.com/QCUCKgR2SL pic.twitter.com/pWeSmnVZgP — Argonaut (@FapeFop90614) January 18, 2026

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα (μονάδες UVI και μονάδες εντατικής θεραπείας). Η υπηρεσία υγείας SAS έχει αναπτύξει ειδικά οχήματα υποστήριξης για τη διαχείριση των πολυτραυματιών.

Παράλυση στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Λόγω του σοβαρού ατυχήματος, τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη - Ανδαλουσία έχουν ανασταλεί πλήρως. Οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

