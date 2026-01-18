Η κατάσταση στο Ιράν λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις, με τις εσωτερικές συγκρούσεις να εξελίσσονται σε ένα από τα πιο αιματηρά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Οι αναφορές για το μέγεθος της απώλειας ανθρώπινων ζωών προκαλούν σοκ, ενώ την ίδια στιγμή η γεωπολιτική σκακιέρα περιπλέκεται επικίνδυνα μετά τις επίσημες κατηγορίες της Τεχεράνης προς το Τελ Αβίβ.

Απολογισμός που προκαλεί δέος Σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδουν διεθνή παρατηρητήρια και αξιωματούχοι, ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή που ακολούθησε εκτιμάται ότι έχει φτάσει ή και ξεπεράσει τους 5.000. Οι συγκρούσεις, που ξεκίνησαν με αφορμή κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα, έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη την επικράτεια, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και τις πόλεις να θυμίζουν «πεδία μαχών».

Η «βόμβα» για την εμπλοκή του Ισραήλ Η Τεχεράνη, μέσω επίσημων δηλώσεων, επιχειρεί να δώσει μια άλλη διάσταση στις κινητοποιήσεις. Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι πίσω από την ένταση και την κλιμάκωση της βίας κρύβεται ο «δάκτυλος» του Ισραήλ. Οι κατηγορίες είναι εξαιρετικά σοβαρές, καθώς γίνεται λόγος για απευθείας εξοπλισμό διαδηλωτών από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, με σκοπό την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος και την πρόκληση εσωτερικού χάους.

Γεωπολιτικό αδιέξοδο και διεθνής ανησυχία Η εμπλοκή του ονόματος του Ισραήλ στην εσωτερική κρίση του Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι αναλυτές επισημαίνουν δύο εκδοχές:

Η πλευρά των διαδηλωτών: Στηρίζεται στην ανάγκη για ελευθερία και αλλαγή, καταγγέλλοντας τη σκληρότητα του κράτους. Η πλευρά της Τεχεράνης: Επιμένει ότι πρόκειται για έναν «υβριδικό πόλεμο» που ενορχηστρώνεται από ξένα κέντρα αποφάσεων για να πληγεί η κυριαρχία του Ιράν.

Η επόμενη μέρα Με το διαδίκτυο να παραμένει υπό περιορισμούς και τις πληροφορίες να βγαίνουν με το σταγόνα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αμήχανη. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η κρίση αυτή θα παραμείνει εντός των συνόρων ή αν θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση μεταξύ των δύο ορκισμένων εχθρών, του Ιράν και του Ισραήλ.

