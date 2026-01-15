Δράμα για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Από τις διακοπές στη ΜΕΘ με κίνδυνο τετραπληγίας – Το ατύχημα στην παραλία Cottesloe

Μια στιγμή απροσεξίας και ένα παιχνίδι της μοίρας μετέτρεψαν τις ονειρεμένες διακοπές ενός 28χρονου Έλληνα τραπεζικού υπαλλήλου σε εφιάλτη. Ο Ιωάννης (Γιάννης) Βιδινιώτης, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στο Περθ για να επισκεφθεί συγγενείς του, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Αυστραλία, μετά από σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη ενώ κολυμπούσε, με τους γιατρούς να δίνουν ελάχιστες ελπίδες για να περπατήσει ξανά.

Το χρονικό του ατυχήματος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Το μοιραίο κολύμπι: Ο Γιάννης βρισκόταν στην παγκοσμίου φήμης παραλία Cottesloe. Καθώς βούτηξε, το κεφάλι του χτύπησε σε αμμοσύρτη (sandbar), με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο Γιάννης βρισκόταν στην παγκοσμίου φήμης παραλία Cottesloe. Καθώς βούτηξε, το κεφάλι του χτύπησε σε αμμοσύρτη (sandbar), με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Η διάσωση: Η ξαδέρφη του, Αριστέα, τον είδε να επιπλέει μπρούμυτα και τον ανέσυρε αμέσως. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ενός αναισθησιολόγου που έτυχε να βρίσκεται στην παραλία και των ναυαγοσωστών, ο 28χρονος κρατήθηκε στη ζωή.

Η ξαδέρφη του, Αριστέα, τον είδε να επιπλέει μπρούμυτα και τον ανέσυρε αμέσως. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ενός αναισθησιολόγου που έτυχε να βρίσκεται στην παραλία και των ναυαγοσωστών, ο 28χρονος κρατήθηκε στη ζωή. Η διάγνωση-σοκ: Στο Royal Perth Hospital διαπιστώθηκε κάταγμα κλείδας και συντριπτικά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη. Οι γιατροί αναφέρουν ότι οι πιθανότητες να περπατήσει ξανά είναι λιγότερες από 5%.

Κινητοποίηση της ομογένειας και έκκληση για βοήθεια

Η ελληνική κοινότητα της Δυτικής Αυστραλίας έχει σταθεί σαν μια γροθιά δίπλα στην οικογένεια. Ήδη έχει ξεκινήσει καμπάνια στο GoFundMe για την κάλυψη των τεράστιων νοσηλίων, καθώς ο Γιάννης είναι διεθνής επισκέπτης και τα έξοδα αποκατάστασης στην Αυστραλία είναι δυσβάσταχτα. Οι γονείς του ταξιδεύουν εσπευσμένα από την Ελλάδα για να βρεθούν στο πλευρό του.

