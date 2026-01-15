Ένα τηλεφώνημα της τελευταίας στιγμής, μια ανάρτηση που «έκαψε» τα πληκτρολόγια και μια ζωή που κρεμόταν από μια κλωστή. Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί επρόκειτο να είναι ο πρώτος διαδηλωτής που θα αντίκριζε την αγχόνη τα ξημερώματα της Τετάρτης, όμως η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Τεχεράνης μετέτρεψαν τη νύχτα σε ένα γεωπολιτικό θρίλερ χωρίς προηγούμενο.

Το Παρασκήνιο της Ανατροπής

Η στιγμή της σωτηρίας: Η οικογένεια του Σολτανί ενημερώθηκε λίγα λεπτά πριν την εκτέλεση ότι η διαδικασία αναστέλλεται. Οι «πολύ σημαντικές πηγές» του Τραμπ φαίνεται πως πίεσαν το καθεστώς στα όριά του.



Η οικογένεια του Σολτανί ενημερώθηκε λίγα λεπτά πριν την εκτέλεση ότι η διαδικασία αναστέλλεται. Οι «πολύ σημαντικές πηγές» του Τραμπ φαίνεται πως πίεσαν το καθεστώς στα όριά του. Η δήλωση Τραμπ: «Οι δολοφονίες σταμάτησαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης αν η Τεχεράνη κάνει πίσω.



«Οι δολοφονίες σταμάτησαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης αν η Τεχεράνη κάνει πίσω. Το «όχι» στην αγχόνη: Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί ούτε σήμερα ούτε αύριο».

Χάος στους Αιθέρες και Στρατιωτική Κινητοποίηση

Κλειστός εναέριος χώρος: Το Ιράν έκλεισε τον ουρανό του για 5 ώρες, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό στις αεροπορικές εταιρείες (Lufthansa, Air India).

Το Ιράν έκλεισε τον ουρανό του για 5 ώρες, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό στις αεροπορικές εταιρείες (Lufthansa, Air India). Εκκενώσεις βάσεων: Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο απέσυραν εσπευσμένα προσωπικό από τη βάση Al-Udeid στο Κατάρ, φοβούμενοι ιρανικά αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο απέσυραν εσπευσμένα προσωπικό από τη βάση Al-Udeid στο Κατάρ, φοβούμενοι ιρανικά αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Το 2020 που δεν πρέπει να επαναληφθεί: Η μνήμη της κατάρριψης του ουκρανικού Boeing το 2020 πλανάται πάνω από την Τεχεράνη, η οποία προσπαθεί να αποφύγει ένα νέο «λάθος» υπό την πίεση των ραντάρ.

Σημείωση: Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, η τύχη του Ερφάν Σολτανί παραμένει μετέωρη, καθώς η καταδίκη του σε θάνατο δεν έχει ακυρωθεί, αλλά απλώς «παγώσει».

Διαβάστε ακόμα: Φλέγεται το Ιράν: Προς μια νέα «Επανάσταση» ή ένα λουτρό αίματος; – Όλη η αλήθεια για την εξέγερση