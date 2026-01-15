«Η κρεμάλα βγήκε από το δωμάτιο»: Το θρίλερ με τον Ερφάν Σολτανί και η παρέμβαση-σοκ του Τραμπ που «πάγωσε» το Ιράν

Ένα τηλεφώνημα της τελευταίας στιγμής, μια ανάρτηση που «έκαψε» τα πληκτρολόγια και μια ζωή που κρεμόταν από μια κλωστή. Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί επρόκειτο να είναι ο πρώτος διαδηλωτής που θα αντίκριζε την αγχόνη τα ξημερώματα της Τετάρτης, όμως η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Τεχεράνης μετέτρεψαν τη νύχτα σε ένα γεωπολιτικό θρίλερ χωρίς προηγούμενο.

Το Παρασκήνιο της Ανατροπής

  • Η στιγμή της σωτηρίας: Η οικογένεια του Σολτανί ενημερώθηκε λίγα λεπτά πριν την εκτέλεση ότι η διαδικασία αναστέλλεται. Οι «πολύ σημαντικές πηγές» του Τραμπ φαίνεται πως πίεσαν το καθεστώς στα όριά του.
  • Η δήλωση Τραμπ: «Οι δολοφονίες σταμάτησαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης αν η Τεχεράνη κάνει πίσω.
  • Το «όχι» στην αγχόνη: Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί ούτε σήμερα ούτε αύριο».

Χάος στους Αιθέρες και Στρατιωτική Κινητοποίηση

  • Κλειστός εναέριος χώρος: Το Ιράν έκλεισε τον ουρανό του για 5 ώρες, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό στις αεροπορικές εταιρείες (Lufthansa, Air India).
  • Εκκενώσεις βάσεων: Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο απέσυραν εσπευσμένα προσωπικό από τη βάση Al-Udeid στο Κατάρ, φοβούμενοι ιρανικά αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος.
  • Το 2020 που δεν πρέπει να επαναληφθεί: Η μνήμη της κατάρριψης του ουκρανικού Boeing το 2020 πλανάται πάνω από την Τεχεράνη, η οποία προσπαθεί να αποφύγει ένα νέο «λάθος» υπό την πίεση των ραντάρ.

Σημείωση: Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, η τύχη του Ερφάν Σολτανί παραμένει μετέωρη, καθώς η καταδίκη του σε θάνατο δεν έχει ακυρωθεί, αλλά απλώς «παγώσει».

