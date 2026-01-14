Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να βιώνει τις πιο αιματηρές διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Ενώ το καθεστώς της Τεχεράνης επιχειρεί να καταπνίξει την εξέγερση με πρωτοφανή βία, η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και η επαφή του Λευκού Οίκου με Ιρανούς αξιωματούχους φαίνεται να φέρνει μια εύθραυστη αλλαγή σκηνικού στο ζήτημα των εκτελέσεων.

Η Παρέμβαση Τραμπ και το «Stop» στις Δολοφονίες

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ενημερώθηκε «με έντονο τρόπο» πως οι δολοφονίες διαδηλωτών έχουν σταματήσει και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει σε εκτελέσεις.

Το Κανάλι Επικοινωνίας : Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρισκόταν σε επαφή με τον κορυφαίο σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.



Η Αξιοπιστία του Μηνύματος: Παρότι ο Τραμπ δήλωσε σίγουρος για την πηγή του, τόνισε πως «θα μάθουμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη», καθώς η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ανύπαρκτη.

Το Θρίλερ με τον Ερφάν Σολτανί

Το πρόσωπο που έγινε σύμβολο της κρίσης τις τελευταίες ώρες είναι ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί. Ο νεαρός διαδηλωτής, που συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου, καταδικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες σε θάνατο δι' απαγχονισμού.

Η Διεθνής Κινητοποίηση: Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει με «πολύ ισχυρές ενέργειες» (στρατιωτικά πλήγματα ή κυβερνοεπιθέσεις) σε περίπτωση που εκτελεστεί ο Σολτανί.

Η Τελευταία Επίσκεψη: Η οικογένειά του είχε ενημερωθεί πως η εκτέλεση θα γινόταν σήμερα, 14 Ιανουαρίου, και τους δόθηκαν μόλις 10 λεπτά για να τον αποχαιρετήσουν. Οι τελευταίες δηλώσεις Τραμπ αφήνουν μια χαραμάδα ελπίδας ότι η ποινή ίσως «πάγωσε» την τελευταία στιγμή.

Λουτρό Αίματος και Ψηφιακό Σκοτάδι

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, η εικόνα στο εσωτερικό του Ιράν είναι εφιαλτική:

Απολογισμός Θυμάτων: Ενώ το καθεστώς αναγνωρίζει 2.000 νεκρούς, διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ (όπως η Women’s Link Worldwide και η Hengaw) αναφέρουν ότι οι νεκροί ξεπερνούν τους 2.500, με κάποιες πηγές να μιλούν ακόμη και για πενταψήφιους αριθμούς.

Καταστολή: Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι παραστρατιωτικοί κατηγορούνται ότι πυροβολούν στο ψαχνό, στοχεύοντας διαδηλωτές στο κεφάλι και στα μάτια.

Internet Blackout: Η χώρα παραμένει για έκτη ημέρα χωρίς διαδίκτυο, με την Τεχεράνη να απειλεί με μόνιμο ψηφιακό αποκλεισμό για να ελέγξει τη ροή των πληροφοριών.



Το Μέλλον του Καθεστώτος

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο 86χρονος Αγιατολάχ Χαμενεΐ βλέπει τις διαδηλώσεις ως υπαρξιακή απειλή. Η οικονομική κατάρρευση και η πτώση του ριάλ λειτούργησαν ως καταλύτης για μια κοινωνική έκρηξη που δεν φαίνεται να κοπάζει εύκολα. Το Ιράν πλέον απειλεί με αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων (όπως η Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ) σε περίπτωση επίθεσης, την ώρα που ο Τραμπ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων για ένα νέο πυρηνικό ντιλ ως διέξοδο.

