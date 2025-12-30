Θανατηφόρο τροχαίο στη Νιγηρία: Σε σοκ ο Άντονι Τζόσουα – Νεκροί δύο στενοί φίλοι του

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα, σε αυτοκινητόδρομο της Νιγηρίας, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο στενών φίλων και συνεργατών του.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών, το μαύρο SUV Lexus στο οποίο επέβαινε ο Τζόσουα συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος–Ιμπαντάν, στην περιοχή Μακούν. Ο πυγμάχος καθόταν στη πίσω αριστερή θέση του οχήματος, πίσω από τον οδηγό, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός και ο Άντονι Τζόσουα τραυματίστηκαν αλλά γλίτωσαν από θαύμα, ενώ οι δύο άλλοι επιβάτες, στενοί φίλοι του αθλητή, έχασαν τη ζωή τους επί τόπου.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος, στις οποίες φαίνεται το SUV πλήρως διαλυμένο, με αποκολλημένες πόρτες και σοβαρές ζημιές στην οροφή. Σε μικρή απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης εντοπίστηκε και δεύτερο όχημα τύπου Mitsubishi, το οποίο φέρεται να ανήκε στην αυτοκινητοπομπή του Τζόσουα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον πρωταθλητή εμφανώς σοκαρισμένο, χωρίς μπλούζα, να κάθεται στο κατεστραμμένο όχημα, ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά, λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Άντονι Τζόσουα επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο φίλων του, Σίνα Γκάμι και Κέβιν «Λατίφ» Αγιοντέλε, ζητώντας σεβασμό και ιδιωτικότητα για τις οικογένειές τους. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Τζόσουα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Αντίστοιχη ενημέρωση παρείχε και εκπρόσωπος της κυβέρνησης της πολιτείας Όγκουν, επισημαίνοντας ότι τόσο ο Τζόσουα όσο και ο οδηγός δεν χρειάζονται επείγουσα ιατρική παρέμβαση και παρακολουθούνται προληπτικά από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Τα πρώτα πορίσματα της έρευνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δείχνουν ότι το όχημα κινείτο με αυξημένη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια προσπέρασης, πριν προσκρούσει στο φορτηγό. Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Update: New video and graphic gives better insight on the Anthony Joshua accident. Showing where the truck parked and how the driver recklessly crashed into it in a wrong overtaking. https://t.co/AYwoU75sri pic.twitter.com/5rbE0kxQ6O — Trending Explained (@TrendingEx) December 30, 2025

