Ρούτε: Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο αντίστοιχο με αυτόν που έζησαν οι παππούδες μας

Δραματική προειδοποίηση απηύθυνε από το Βερολίνο ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας για την αυξανόμενη απειλή που, όπως τόνισε, εγείρει η Ρωσία απέναντι στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής της Συμμαχίας παρουσίασε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την ασφάλεια της ηπείρου, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα «δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία».

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας»

Ο Ρούτε άνοιξε την ομιλία του με μια εξαιρετικά αιχμηρή διατύπωση:

«Βρίσκομαι εδώ για να σας πω πού βρίσκεται το ΝΑΤΟ και τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε έναν πόλεμο πριν ξεκινήσει. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: εμείς είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και ήδη βρισκόμαστε σε κίνδυνο».

Επισήμανε ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί για έναν πόλεμο «στην κλίμακα που έζησαν οι παππούδες ή οι προπαππούδες μας», προειδοποιώντας ότι ο εφησυχασμός που παρατηρείται στην Ευρώπη είναι επικίνδυνος.

Αυξημένες αμυντικές δαπάνες – «Η ώρα για δράση είναι τώρα»

Ο Ρούτε άσκησε κριτική σε χώρες που καθυστερούν να ενισχύσουν την άμυνά τους:

«Πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα. Οι αμυντικές δαπάνες και η παραγωγή των συμμάχων πρέπει να αυξηθούν γρήγορα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας χρειάζονται ό,τι χρειάζεται για να μας κρατήσουν ασφαλείς».

«Η Ρωσία πιο απερίσκεπτη από ποτέ – Ο Πούτιν οικοδομεί νέα αυτοκρατορία»

Κατήγγειλε ότι η Μόσχα έχει γίνει «προκλητική, απερίσκεπτη και αδίστακτη», συγκρίνοντας τη στάση της με την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

«Ο Πούτιν επιστρέφει στο παιχνίδι της οικοδόμησης αυτοκρατορίας», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος ηγέτης θεωρεί ότι «η ελευθερία μας απειλεί τον έλεγχό του στην εξουσία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι Κίνα, Βόρεια Κορέα και Ιράν λειτουργούν ως «σανίδα σωτηρίας» για τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Αναφορά στον Τραμπ: «Είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι»

Ο Ρούτε έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας:

«Είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ας τον δοκιμάσουμε λοιπόν. Ας δούμε αν θέλει πραγματικά ειρήνη ή αν προτιμά να συνεχιστεί η σφαγή».

«Η σύγκρουση θα φτάσει σε κάθε σπίτι αν δεν κινηθούμε γρήγορα»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ρούτε παρουσίασε ένα ζοφερό σενάριο εάν η Ευρώπη δεν αναλάβει άμεσα δράση:

«Η σύγκρουση δεν διεξάγεται πλέον από απόσταση – είναι στην πόρτα μας. Αν δεν δράσουμε, η σύγκρουση θα φτάσει σε κάθε σπίτι, κάθε χώρος εργασίας θα αντιμετωπίσει καταστροφή, θα υπάρξει μαζική επιστράτευση και εκατομμύρια εκτοπισμένοι».

«Μπορούμε να το αποτρέψουμε – Το ΝΑΤΟ είναι η ασπίδα μας»

Ο Ρούτε κατέληξε με μήνυμα συσπείρωσης:

«Ξέρω ότι το μήνυμα είναι δύσκολο, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι γιορτές. Αλλά μπορούμε να αντλήσουμε θάρρος γνωρίζοντας ότι στεκόμαστε μαζί, με αποφασιστικότητα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Τόνισε πως η περαιτέρω στήριξη προς το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία αποτελεί προϋπόθεση για να αποτραπεί οποιαδήποτε επέκταση της σύγκρουσης στην Ευρώπη.

