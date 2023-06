Μαντλίν ΜακΚαν: Η Αστυνομία βρήκε διάφορα αντικείμενα σε δεξαμενή στην Πορτογαλία

Στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν είναι η περιοχή του φράγματος Αράντε στην Πορτογαλία.

«Διάφορα αντικείμενα» βρήκε η αστυνομία στο φράγμα Αράντε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, όπου διεξήχθησαν εκτεταμένες έρευνες για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ερευνητές εντόπισαν σε μια δεξαμενή κάποια αντικείμενα τα οποία θα εξεταστούν για να εξακριβωθεί αν σχετίζονται με την αγνοούμενη Μαντλίν.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς επιβεβαίωσαν σήμερα (1/6) τα ευρήματα, τα οποία θα αξιολογηθούν τις επόμενες ημέρες. «Το αν κάποια από τα στοιχεία σχετίζονται πράγματι με την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Οι γερμανικές αρχές οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή για έρευνες, καθώς ο ύποπτος για την υπόθεση σύχναζε εκεί κοντά. Ο ίδιος επιμένει να αρνείται ότι σκότωσε το κορίτσι, το 2007.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Daily Mail, οι βρετανικές αρχές μαζί με την γερμανική και την πορτογαλική αστυνομία ερευνούσαν το σημείο, το οποίο υπέδειξε πληροφοριοδότης, αγνώστου ταυτότητας, ως μέρος όπου πιθανά να έχουν πεταχτεί μία βιντεοκάμερα και ένα όπλο, τα οποία ανήκαν στον Μπρούκνερ.

Από την εξέλιξη των ερευνών διαφαίνεται πως είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλες περιοχές γύρω από την Praia da Luz, όπου η Μαντλίν διέμενε με την οικογένειά της, τις οποίες η αστυνομία μπορεί να ερευνήσει, την ώρα που Γερμανοί ερευνητές «ξεσκονίζουν» τις 8.000 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας που βρήκαν στο σπίτι του για να εντοπίσουν τις περιοχές που τραβήχτηκαν.

