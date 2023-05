Ίδρυσα το πιο exclusive sex club στον κόσμο – Κατέστρεψε τον γάμο μου

Από το σκληροπυρηνικό σεξ, τα ναρκωτικά και τα ερωτικά γκουρμέ δείπνα, ο βασιλιάς των kinks αλλάζει δραστικά τον λάγνο τρόπο ζωής και το επιχειρηματικό του μοντέλο. Για σχεδόν μια δεκαετία, αρχής γενομένης από το 2013, το πρώην μοντέλο Damon Lawner διηύθυνε το Sanctum (ή SNCTM), που διαφημίστηκε ως το πιο ελίτ και ερωτικό σεξ κλαμπ στον κόσμο.

Ο Lawner ήταν σε ένα βαθύ οικονομικό χάος, μέχρι που ίδρυσε μια επιχείρηση με kinky εκδηλώσεις από το Μπέβερλι Χιλς μέχρι το Μανχάταν και τη Μόσχα. Η επιχείρηση τον έβγαλε από το οικονομικό του τέλμα και τελικά τον έκανε εκατομμυριούχο. Αλλά και πάλι, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τόσο καλά για τον ίδιο.



Πώς ένας άνεργος άντρας της μεσαίας τάξης με μια σύζυγο και δύο μικρές κόρες – και με ένα εκατομμύριο δολάρια χρέος – αφού εξάντλησε την πλατινένια κάρτα του, είχε την ιδέα να βγει από την οικονομική του τρύπα ανοίγοντας ένα σεξ κλαμπ;



Τα δύσκολα παιδικά του χρόνια

Ήταν μια εμμονή που ξεκίνησε όταν, ως 6χρονος, «είχα την πρώτη μου σεξουαλική εμπειρία», δήλωσε στο nypost.com, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. «Ήμουν 6 ετών και η αδελφή της μητέρας μου, που ήταν 13 ή 14 ετών, κακοποιούνταν από έναν άλλο συγγενή, και ερχόταν στο δωμάτιό μου και έπαιζε αυτά τα πράγματα μαζί μου, οπότε ήμουν εκτεθειμένος στην πλήρη σεξουαλικότητα. Η παιδική μου ηλικία ήταν το απόλυτο χάος».

Πιστεύει ότι υπάρχει «άμεση συσχέτιση» μεταξύ αυτών των παράξενων σεξουαλικών εμπειριών σε τόσο νεαρή ηλικία με την έναρξη του σεξ κλαμπ αργότερα στη ζωή του. Η σεξουαλικότητα έγινε «κατά κάποιο τρόπο το επίκεντρο της ζωής μου».

«Το Sanctum ήταν μια διαδικασία θεραπείας», πιστεύει. «Ήταν πολύ καταστροφικό σε κάποια επίπεδα και ήταν εντελώς άγριο και τρελό. Ήθελα να είμαι ξεχωριστός και ήθελα να με εκτιμούν και ήθελα να με αγαπούν. Τελικά, συνειδητοποίησα ότι το Sanctum δεν ήταν το μέρος όπου θα μπορούσα να βρω την ευτυχία και την ειρήνη».

«Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω με μια μηχανή του χρόνου, δεν θα άνοιγα το κλαμπ. Θα είχα βρει έναν τρόπο να βγάλω τα προς το ζην. Αλλά ήμουν απένταρος και απελπισμένος. Έπρεπε να κάνω κάτι. Ήταν μια επιλογή που έπρεπε να κάνω και την έκανα».

Η ζωή αντέγραψε τον κινηματογράφο

Όταν έφτασε τα 25, ο Lawner λέει ότι ήταν εθισμένος στην ηρωίνη, «πουλούσε ναρκωτικά για να επιβιώσει». Μετά από με επιτυχημένη αποτοξίνωση, γνώρισε τη σύζυγό του, τη Melissa Bernheim, 18 ετών, επίσης μοντέλο και κόρη καθηγητή οικονομικών.

Εκείνη την εποχή, εκείνος και η Melissa γλεντούσαν σκληρά, έκαναν παρέα με διασημότητες – Cameron Diaz, Sandra Bullock, μεταξύ άλλων – και έκαναν χρήση του ναρκωτικού MDMA, γνωστότερο ως έκσταση ή molly.

Αλλά η Melissa ήθελε να νοικοκυρευτεί. «Ήθελε μια παραδοσιακή ζωή και να κάνει οικογένεια». Το 2005, όταν ο Lawner ήταν 35 ετών, η Μελίσα έμεινε έγκυος και ο Damon ενθουσιάστηκε. Αγόρασαν ένα σπίτι στο Hancock Park, μια αριστοκρατική γειτονιά, στο Λος Άντζελες. Ζούσαν πλουσιοπάροχα, οδηγούσαν Porsche και γέμιζαν σαν τρελοί τις πιστωτικές κάρτες τους. Και τότε, το 2008, χτύπησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. «Βρίσκομαι σε φαστφουντάδικο και τα 120 δολάρια για ψώνια και η κάρτα μου απορρίπτονται. Αυτό είναι το τέλος».

«Ήμασταν άστεγοι», λέει ο Ντέιμον. Το 2013, εκείνος κήρυξε πτώχευση και το ζευγάρι και τα δύο παιδιά αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν σε ένα δωμάτιο δίπλα στην κουζίνα της μητέρας της.

Για να περνάνε καλά, ο Damon άρχισε να νοικιάζει ταινίες. Μία που του κίνησε το ενδιαφέρον ήταν η ταινία με τους Τομ Κρουζ και Νικόλ Κίντμαν, το «Eyes Wide Shut», για ένα ερωτικό σεξ κλαμπ μόνο για μέλη. Ουσιαστικά, αμέσως αποφάσισε να ανοίξει το δικό του αποκλειστικό σεξ κλαμπ.



Η απόφαση αυτή άλλαξε τη ζωή του

Τα εγκαίνια του Sanctum, γνωστού και ως SNCTM, που αρχικά προωθήθηκε στο Facebook, έγιναν τον Μάρτιο του 2013 σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Μπέβερλι Χιλς, με ισόβια συνδρομή μέλους 1.500 δολάρια. Με την υπόσχεση της ανωνυμίας και με τα ζευγάρια να ελέγχονται προσωπικά από τον Lawner, τα χρήματα έρρεαν. Έτσι, γεννήθηκε ένα από τα πιο ελίτ, αποκλειστικά και αμφιλεγόμενα σεξ κλαμπ στην ιστορία των σεξ κλαμπ.

Και με όλες τις γυναίκες να φαίνονται ανοιχτές σε οτιδήποτε σεξουαλικό, ο παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών βούτηξε με τα μούτρα, απολαμβάνοντας και εκείνος όλα τα kinks.

Μέσα σε λίγο καιρό ο γάμος του ναυάγισε και τελικά χώρισε με τη Melissa. «Η ακμή του κλαμπ ήταν γύρω στο 2017», δήλωσε ο Lawner. «Τότε ήταν που μετακόμισα στο Sanctum Mansion, και ήμουν πραγματικά μέσα σε αυτό. Όντως, βγήκα από αυτό εκατομμυριούχος».

Πούλησε το Sanctum το 2019 και «δεν πέρασε ούτε ένας μήνας που ήρθε ο κορονοϊός. Ήταν ένα απίστευτο χτύπημα τύχης. Το κλαμπ, μετά από εμένα, έμεινε κλειστό για πάνω από ένα χρόνο».

I founded SNCTM, the world’s most exclusive sex club — it ruined my marriage https://t.co/G9ggFylP1m pic.twitter.com/dO7un2tbtb