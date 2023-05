Ελβετία: Συντριβή αεροσκάφους στις Άλπεις – Τουλάχιστον 20 οι νεκροί

Τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη στις Άλπεις της Ελβετίας και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς, μεταδίδει το brusselstimes.com επικαλούμενο πληροφορίες του RTN Radio. Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ότι υπάρχουν αρκετά θύματα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες ή αριθμό.

Η συντριβή του τουριστικού αεροσκάφους σημειώθηκε στο Ponts-de-Martel στα βουνά Neuchâtel των Άλπεων, κοντά στα σύνορα της Ελβετίας με τη Γαλλία. Το δυστύχημα έγινε σε μια απόκρημνη δύσβατη περιοχή περίπου στις 10:20 το πρωί του Σαββάτου (20.5.2023), με τις Αρχές να δηλώνουν ότι αρχικά πρέπει να ενημερωθούν οι συγγενείς των νεκρών.

Σύμφωνα, επίσης, με το RTN Radio, αρκετά σωστικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο των Άλπεων και έχουν αποκλείσει την περιοχή. Το αρμόδιο υπουργείο της Ελβετίας ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στην ανακοίνωση της ελβετικής αστυνομίας γίνεται λόγος μέχρι και για 20 νεκρούς!

A plane crashed on Saturday morning in Switzerland's Ponts-de-Martel area close to the French border, causing a number of casualties, Swiss broadcaster RTN reported.