Προβληματική χαρακτηρίζει τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη, ο πρόεδρος της Επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ.

Με παρέμβασή του αφήνει αιχμές για τη σύλληψή του λίγες ημέρες πριν τις εκλογές στην Αλβανία, ενώ ζητά ανάληψη δράσης από τις ΗΠΑ.

«Αντιλαμβάνομαι πως οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων δικαστηρίων, είναι θεμελιώδη στοιχεία μιας δημοκρατίας αλλά προβληματίζομαι για τη σύλληψη ενός πολίτη ελληνικής εθνικότητας από την Αλβανική Αστυνομία, τον Διονύση Μπελέρη, δυο μέρες πριν τις εκλογές. Ενώ περιμένουμε τα στοιχεία να αναδυθούν, η Ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει ξεκάθαρο ότι αυτό θα είχε αρνητική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Τι κάνουμε για να επιβεβαιώσουμε πως οι Αλβανικές αρχές παραβιάζουν την έννομη τάξη και ποια είναι η επόμενη κίνηση μας;» ανέφερε χθες κατά την ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο Αμερικανός γερουσιαστής.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη Δευτέρα (22 Μαΐου), το μεσημέρι, θα αποφασιστεί από το Ειδικό Δικαστήριο Τιράνων, αν θα αποφυλακιστεί ή θα συνεχιστεί η προφυλάκιση του νεοεκλεγέντος δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη και του συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση, όπως έγινε γνωστό από δικαστικές και διπλωματικές πηγές.

Χθες, Πέμπτη (18/5) επισκέφτηκε τον Φρέντι Μπελέρη στις φυλακές Αυλώνας ο γενικός γραμματέας του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Χάρης Λαλάκος προκειμένου να δει από κοντά τις συνθήκες κράτησής του και την κατάσταση της υγείας του.

Από την απόφαση της Δευτέρας θα εξαρτηθούν οι επόμενες εξελίξεις στο θέμα, που πρωτίστως αφορά στην επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Δημάρχου από τον Φρέντι Μπελέρη.

Την όλη υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις, πέρα από την Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας και στην Ελλάδα, χειρίζεται πλέον η Εισαγγελία για την πάταξη της διαφθοράς (SPAK).

