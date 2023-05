Νεκρή 14χρονη σε τροχαίο – Οδηγούσε 16χρονος. Σοκαριστικό βίντεο

Ένα φρικτό τροχαίο σημειώθηκε στις ΗΠΑ, με μια 14χρονη να χάνει τη ζωή της, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 16χρονος, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα παρκαρισμένο φορτηγάκι στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε καρέ καρέ τη στιγμή που το κόκκινο πολυτελές αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τα δύο παιδιά, συγκρούστηκε με το φορτηγάκι. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος πήγαινε να μπει μέσα έπεσε στο έδαφος, ενώ η 14χρονη εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα από το όχημα και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 16χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Ο ίδιος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Ο ανήλικος δεν είχε κανονικό δίπλωμα και έπρεπε να οδηγά με την επίβλεψη ενηλίκου.

Queens- BMW crash that killed 14y/o honor student, Fortune Williams

Was driven by a 16y/o driver, who was speeding

And of course, survived



Anyone who gives a 16y/o child, a BMW, with a 'learner's permit'

Is asking for trouble



R.I.P. Fortune Williams

But then, how could you~ pic.twitter.com/EOc8K4noBi