Κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο συμμαθήτριας γιατί τον κορόιδεψε. Το σοκαριστικό βίντεο

Ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο από τη Βραζιλία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς καταγράφει τη στιγμή που ένας 14χρονος καρφώνει ένα στιλό στο πρόσωπο μιας συμμαθήτριάς του, η οποία γέλασε μαζί του όταν πρόφερε λάθος μία λέξη κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης στο σχολείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Daily Mail, οι συγκλονιστικές εικόνες από το Amazonas της Βραζιλίας δείχνουν τον νεαρό να κρατάει μια αφίσα μαζί με άλλους πέντε συμμαθητές του, όταν ξαφνικά επιτίθεται στο κορίτσι με ένα στιλό στο δημοτικό σχολείο Dom Jacson Damasceno Rodrigues στο Manaus στις 8 Μαΐου.

Έντρομοι μαθητές ακούγονται να φωνάζουν, την ώρα που ένα από τα αγόρια που συμμετείχε στην παρουσίαση έσπευσε να συγκρατήσει τον συμμαθητή του.

Κι άλλοι μαθητές βοήθησαν να συγκρατηθεί το αγόρι μέχρι να φτάσει μια μονάδα της Στρατιωτικής Αστυνομίας για να το συλλάβει.

Η επικεφαλής της αστυνομίας Juliana Tuma δήλωσε ότι το αγόρι θα ερευνηθεί για απόπειρα δολοφονίας.

Ο Jhon Barreto, ο πατέρας του αγοριού, δημοσίευσε ένα βίντεο στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Radar Amazonico, υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκε να μεταφέρει την οικογένειά του σε άλλη γειτονιά επειδή είχαν δεχθεί απειλές κατά της ζωής τους.

Είπε ότι ο γιος του ήταν θύμα συνεχούς εκφοβισμού στο σχολείο και ότι «δεν έχει συλληφθεί ποτέ».

Το σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση:

Student stabs classmate with a pencil for making fun of him



Was allegedly in Brazil pic.twitter.com/fC30Fqa7EI