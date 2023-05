Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συναυλία στους χώρους του Κάστρου του Ουίνσδορ, την οποία αναμένεται να παρακολουθήσουν 20 χιλιάδες άνθρωποι.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' στέφθηκε με απόλυτη μεγαλοπρέπεια, όμως τώρα ήρθε η ώρα για γεύματα, πάρτι και μια μεγάλη συναυλία με διάσημα ονόματα του πενταγράμμου.

Το κάστρο του Ουίνδσορ θα μετατραπεί σε μια τεράστια σκηνή όπου θα τραγουδήσουν οι Κέιτι Πέρι, Λιονέλ Ρίτσι, Nick Cave, Take That, Olly Murs και Paloma Faith, καθώς και ο Αντρέα Μποτσέλι, ο διάσημος Ιταλός τενόρος, ο οποίος θα ερμηνεύσει το You’ll Never Walk Alone. Παράλληλα, μια ορχήστρα παγκόσμιας κλάσης θα παίξει μια σειρά από αγαπημένα μουσικά κομμάτια.

Θα υπάρξει επίσης κοινή παράσταση από το Βασιλικό Μπαλέτο, τη Βασιλική Όπερα, τη Royal Shakespeare Company, το Royal College of Music και το Royal College of Art.

Πριν όμως από τη μεγάλη συναυλία στις 8:00 μ.μ (22:00 ώρα Ελλάδος) χιλιάδες πάρτι στους δρόμους και πλουσιοπάροχα γεύματα πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα οποία θα λάβουν μέρος και μέλη της βασιλικής οικογένειας ώστε να ευχαριστήσουν το κοινό αλλά και να δείξουν πόσο κοντά είναι το παλάτι στους απλούς πολίτες.

Στο πλαίσιο της συναυλίας θα φωτιστούν μνημεία ορόσημα σε όλη την χώρα, σε δέκα εμβληματικές τοποθεσίες, όπως το Σέφιλντ, το Κάρντιφ, το Εδιμβούργο, το Νιούκαστλ και την Κορνουάλη αλλά και το Μπέλφαστ.